Samanyolu Haber /Dünya / Birleşik Arap Emirlikleri'nden F-35 hamlesi /15 Aralık 2021 07:09

Birleşik Arap Emirlikleri'nden F-35 hamlesi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE),23 milyar dolarlık bir anlaşma kapsamında F-35 savaş uçağı satın alma planını dondurduğunu ABD’ye bildirdi. Anlaşma kapsamında BAE’ye insansız hava aracı ve diğer gelişmiş silahların satılması da gündemdeydi.

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BAE’ye Lockheed Martin tarafından üretilen 50 adet F-35 savaş uçağı satma planı, emirliklerin Çin’le ilişkileri ve ülkede Huawei’in 5G teknolojisinin kullanılması gibi nedenlerle Washington’da muhalefetle karşılaşıyordu.

Reuters haber ajansına açıklama yapan bir BAE yetkilisi Wall Street gazetesinin haberini doğrulayarak ‘‘Teknik gereklilikler, egemen operasyonel kısıtlamalar, maliyet/fayda analizi bu değerlendirmeye varılmasına sebep oldu’’ dedi. Wall Street gazetesi BAE’nin F-35 satın alma planını askıya almayı planladığını yazmıştı.

ABD, Birleşik Arap Emirlikleri'ne F-35 savaş uçağı da satacak.

Yetkili, ‘‘ABD, BAE’nin gelişmiş savunma sistemleri konusunda tercih ettiği tedarikçilerden olmaya devam edecek ve F-35 konusu gelecekte yeniden gündeme gelebilir’’ diye konuştu ve satın alım konusunda ortak güvenlik koşullarının ele alınması tartışmalarının olduğunu belirtti.

Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar Ocak ayında BAE’nin 50 adet F-35 tipi savaş uçağı ve 18 silahlı insansız hava aracı satın almak için anlaşma yaptığını bildirmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby ise daha önce yaptığı açıklamada ABD’nin BAE ile ortaklığının silah satışından daha stratejik ve karışık olduğunu söyledi.

Kirby, "Yasal şartlar ve politika gereği, çeşitli son kullanım koşulları konusunda her zaman ısrarcı olacağız’’ dedi.

Kirby, ABD ve BAE yetkilileri arasında Pentagon’da bu hafta bir toplantı planlandığını, ancak bunun çeşitli konularda olacağını ve silah satışının gündeme gelmesini beklemediğini kaydetti.

Kirby silah satışıyla ilgili soruları Dışişleri Bakanlığı’na yönlendirirken Dışişleri’nden adını açıklamayan bir yetkili Biden yönetiminin F-35, MQ-9B ve diğer silahların satışı teklifine bağlı olduğunu belirtti.

Yetkili, ‘‘Sorunlar üzerinde birlikte çalışabileceğimizi umuyoruz’’ diye konuştu.

Lockheed Martin şirketi de sorular için ABD ve BAE hükümetlerini işaret etti.

Washington’un Ortadoğu’daki en yakın müttefiklerinden BAE uzun süredir F-35 satın alma arzusunu dile getiriyordu. BAE, 2020 yılının Ağustos ayında İsrail’le ilişkilerini normalleştirme konusunda hemfikir olunca F-35 satışının da yolu açılmıştı.
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