Biz Çiller'den bir hayır görmedik, Tayyip bey tepe tepe kullanabilir

Gültekin Uysal, Aydın’ın Nazilli İlçesinde partisinin ilçe teşkilatı ile bir araya geldi. CHP İlçe Başkanlığı ve Nazilli Belediyesi’nde temaslarda bulunduktan sonra Nazilli Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti.



Sözcü’den Latif Sansür’ün haberine göre; Nazilli Gazeteciler Cemiyeti ziyaretinde güncel gelişmeleri değerlendiren Uysal, yeniden siyasete döneceği söylenen eski Başbakan Tansu Çiller ile ilgili bir soru üzerine, “Tansu Çiller ile hiçbir görüşmem olmadı. O defteri kapatalı çok oldu. Biz bir hayrını görmedik. Tayyip Bey hayrını görür, tepe tepe kullanabilir.” şeklinde konuştu.



AÇIKLAMA YAPMAMA KARARI ALINDI



Uysal, “Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak?” sorusuna ise “Siyasetin bir momentumu ve zamanlaması var. Bugün için cumhurbaşkanı adaylığı için 6 siyasi parti olarak açıklamama yapmama kararı aldık. Ortak fikir birlikteliği içerisindeyiz. Hangi sistemde Türkiye seçime girecek daha belli olmadan kimse değerlendirme yapmaz.” cevabını verdi.



KAVALA DAVASINDA ERDOĞAN’IN ÖZEL HUSUMETİ VAR



Selahattin Demirtaş, Osman Kavala davalarıyla ilgili görüşü sorulan Gültekin Uysal, şunları söyledi: “Hukuk sündürülerek, hukuki süreçler şahsa özel uzatılarak adeta şahsa özel bir yargılamaya dönüştürüldüğünü görüyoruz. Osman Kavala davasında Erdoğan’ın özel husumeti olduğunu anlıyoruz. Biz şahısların, tercihleri ve siyasi görüşlerinden bağımsız bir şekilde yargının etkin bir şekilde işleyerek zihinde şüphe bırakılmayacak şekilde davaların sonuçlanmasını bekliyoruz. İşinize geldiğinde bu akitlere uyarım işinize gelmedi mi uymam diyemezsiniz. Avrupa Konseyi’nden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bunların sorumlulukları var. Mesele bir şahıs meselesi değil.”