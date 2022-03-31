Samanyolu Haber /Dünya / “Rus işgalini önemsemeyen” istihbarat başkanı görevden alınacak /31 Mart 2022 09:39

“Rus işgalini önemsemeyen” istihbarat başkanı görevden alınacak

Fransız askeri İstihbarat Başkanı General Erik Vidoud'un Rus işgali olasılığını önemsemediği için görevden alınacağı belirtildi.

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Fransa'da Askeri İstihbaratı Direktörü General Erik Vidoud’un, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etme olasılığını önemsememesi nedeniyle görevden alınacağı açıklandı.

Fransız yayın organı l’Opinion’un Silahlı Kuvvetler Bakanlığı’ndan bir kaynağa dayandırdığı habere göre, General Vidaud “verdiği yetersiz brifingler” ve “ilgilendiği konulara hakim olamaması” nedeniyle görevden alınacak.

Fransa Genelkurmay Başkanı Thierry Burkhard, Le Monde’a verdiği söyleşide, görevden alma kararının Vidaud da dahil Fransız istihbarat servislerinin, Ukrayna’daki Rus tehdidini hatalı bir şekilde analiz ettiğinin anlaşılmasından sonra alındığını belirtti.
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