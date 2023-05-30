BM’den açlık uyarısı: Daha da kötüye gidecek

Sözcü'de yer alan habere göre Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından yayımlanan raporda, açlığın en yüksek seviyede yaşandığı bölgeler olan Afganistan, Nijerya, Somali, Güney Sudan ve Yemen’e, Sudan, Burkina Faso, Haiti ve Mali’nin de eklendiği bildirildi.



Raporda, Orta ve Doğu Pasifik’te yaşanabilecek El Nino hava olayının da açlıkla mücadele eden savunmasız ülkelerde korkuya neden olduğu belirtildi.



“DAHA DA KÖTÜYE GİDECEK”



Savaşın insanları açlık riskiyle karşı karşıya bıraktığı Sudan da dahil 18 bölgedeki durumun daha da kötüye gideceği uyarısı yapılan raporda, hayatları ve geçim kaynaklarını kurtarmak ve açlık ile ölümü önlemek için “acil insani eylem” çağrısında bulunuldu.



Akut gıda güvensizliği artışının 18 bölgedeki toplam 22 ülkeyi kapsayacağının tahmin edildiği aktarılan raporda, ekonominin olumsuz seyretmesi, Covid-19 salgını ve Ukrayna’daki savaşın da etkisiyle açlığın yaşandığı tüm bölgelerdeki sorunların artmaya devam ettiğine değinildi.



Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Etiyopya, Kenya, Pakistan, Suriye, Myanmar, Lübnan, Malavi, El Salvador, Guatemala, Honduras ve Nikaragua’da da akut gıda güvensizliğinin yaşandığı dile getirilen raporda, yakın gelecekte açlıkla ilgili hayatı tehdit eden durumun daha kötüye gitmesinin öngörüldüğü belirtildi.



“ARTIK SEÇENEK YOK”



Raporda görüşlerine yer verilen FAO Genel Direktörü Qu Dongyu, açlıkla ilgili yaşanan bu risk ortamında herkesin gıda güvenliğini sağlamak için yapılması gerekenlerin artık bir seçenek olmadığını kaydetti.



Dongyu, “İnsanları açlığın eşiğinden çekmek, hayatlarını yeniden inşa etmelerine yardımcı olmak ve gıda güvensizliğinin temel nedenlerini ele almak için uzun vadeli çözümler sağlamak için tarım sektöründe acil müdahalelere ihtiyaç duyuluyor.” ifadelerini kullandı.



WFP İcra Direktörü Cindy McCain ise, “Dünya genelinde daha fazla yerde, daha fazla insan aç kalmakla kalmıyor, aynı zamanda karşı karşıya kaldığı açlığın şiddeti her zamankinden daha kötü durumda.” değerlendirmesinde bulundu.