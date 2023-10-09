Samanyolu Haber /Dünya / BM: Gazze'deki çatışma, büyüyen küresel krizler mozaiğinin tehlikeli bir parçası /09 Ekim 2023 19:27

BM: Gazze'deki çatışma, büyüyen küresel krizler mozaiğinin tehlikeli bir parçası

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Başkanı Filippo Grandi, Gazze'deki çatışmanın bölgenin dışına yayılma potansiyeli olduğunu söyledi.

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BBC Türkçe'de yer alan habere göre geçtiğimiz saatlerde konuşan Grandi, savaşın kaçınılmaz olarak hem İsrailli hem de Filistinli sivillerin daha fazla acı çekmesine neden olacağını söyledi.

Bu durumun, "zaten gerilimlerle boğuşan bir bölgeye ciddi istikrarsızlık getirme" riski taşıdığını söyleyen Grandi, yaşananların "büyüyen küresel krizler mozaiğinin çok tehlikeli bir parçasını" temsil ettiğini de sözlerine ekledi.

Grande, bu krizlerin cesaretle ele alınamaması durumunda bunun "dünya barışı için felaket anlamına geleceğini" söyledi.
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