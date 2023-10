Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan art arda kritik görüşmeler

Sözcü'de yer alan habere göre İsrail ile Filistin arasındaki karşılıklı saldırılar sürerken, art arda kritik telefon görüşmeleri gerçekleşti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısına bir süre ara vererek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada “Görüşmede, İsrail ve Filistin’de yaşananlar ile bölgedeki gerilime ilişkin son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin bölgede çatışmaların son bulması ve bir an önce sükunetin sağlanması için her türlü gayreti gösterdiğini ifade etti” denildi.



BİR GÖRÜŞME DE İSRAİL CUMHURBAŞKANI İLE



Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ve Filistin’de yaşananlar ile bölgedeki gerilime ilişkin son gelişmeler ele alındı.



İletişim Başkanlığı’ndan görüşmeye dair yapılan açıklamada “Gazze halkının topluca, ayrım gözetmeksizin zarar görebileceği bir adımın, bölgede yaşanan acıları ve şiddet sarmalını daha da artıracağını vurgulayan Cumhurbaşkanımız Erdoğan, sağduyuyla hareket edilmesi gerektiğini ve bölgede sükunetin bir an evvel tesis edilmesinin tüm bölgenin selameti açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, bölgedeki endişe verici çatışmaların sonlandırılması ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye’nin gayretlerinin artarak süreceğini ifade etti” denildi.



LÜBNAN BAŞBAKANI İLE DE GÖRÜŞTÜ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada “Görüşmede İsrail-Filistin gerilimi çerçevesinde bölgede artan çatışmalar ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, çatışmaların sona ermesi için Türkiye’nin gayret göstermeye devam edeceğini belirtti” ifadeleri kullanıldı.