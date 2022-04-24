BM Genel Sekreteri Rusya ve Ukrayna ziyareti öncesinde Türkiye’ye geliyor

18 Nisan’da BM yardım şefi Martin Griffiths’in Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşmeler için çok değerli olduğunu söylemesinin ardından Guterres’in pazartesi günü Ankara’yı ziyaret edeceği ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kabul edileceği açıklandı. Guterres, salı günü Putin ile görüşmek için Ankara’dan Moskova’ya geçecek. BM Genel Sekreteri’nin burada ayrıca Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile Ukrayna’ya barış getirmek için neler yapılabileceğine dair bir görüşme gerçekleştireceği duyuruldu. BM tarafından cuma günü yapılan açıklamaya göre Guterres, Moskova ziyaretinin ardından perşembe günü Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ve Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile insani yardım çabalarının artırılmasını görüşmek üzere BM kurumlarının personellerinin de olduğu bir toplantıda bir araya gelecek.







Zelenskyy ise BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kiev’e gitmeden önce salı günü Moskova’yı ziyaret etme kararını eleştirdi. Ukrayna Cumhurbaşkanı, Antonio Guterres’in Kiev’i ziyaret etmeden önce Moskova’ya gitmesinin adaletli ve mantıklı olmadığını söyledi.



