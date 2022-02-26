BM Güvenlik Konseyi'nde Rusya'dan beklenen acım

Rusya, BM Güvenlik Konseyinde ABD ve Arnavutluk'un getirdiği 'Rusya’nın Ukrayna'ya saldırısını kınayan' karar tasarısını veto etti.





BM Genel Sekreteri Guterres: BM savaşı durdurmak için uğraştı ama bu amaca ulaşamadı





Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının kınanması teklifiyle toplanan Güvenlik Konseyi'nin ardından 'askerlerin kışlalarına dönmesi' çağrısında bulundu.





BM Genel Sekreteri Antonio Guterres New York'ta, Rusya'nın kınama kararının kabulünü veto ettiği Güvenlik Konseyi toplantısından sonra yaptığı açıklamada, "BM savaşı durdurmak için uğraştı ama bugün bu amaca ulaşamadı" dedi.





Guterres, "Asla pes etmemeliyiz, barışa bir şans daha vermeliyiz. Liderlerin diyalog ve barışa yönelmeleri, askerlerin kışlalarına geri dönmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.





Ukrayna'da insani ihtiyaçların her geçen saat arttığına vurgu yapan Genel Sekreter, en az 100 bin Ukraynalı'nın evini terk ettiği ve birçoğunun komşu ülkelere kaçtığını belirtti.





Ukrayna Kriz Koordinatörü atamasını açıkladı





BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya'nın kınama kararının kabulünü veto ettiği, Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin çekimser kaldığı Güvenlik Konseyi toplantısının hemen ardından Ukrayna'daki krizin yönetimi için koordinatör atadığını duyurdu.

Genel Sekreter, "Yanıtımızı güçlendirmek için bugün Amin Awad'ı BM Ukrayna Kriz Koordinatörü olarak atadığımı duyuruyorum." ifadesine yer verdi.







S&P, Rusya ve Ukrayna'nın kredi notunu düşürdü



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Rusya'nın döviz cinsinden kredi notunu "BBB-"den "BB+"ya ve yerel para cinsinden kredi notunu da "BBB"den "BBB-"ye düşürdü.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Rusya'nın kredi notunun düşürüldüğü bildirildi. Ülkenin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "BBB-"den "BB+"ya düşürüldüğü belirtilen açıklamada, uzun vadeli yerel para cinsinden kredi notunu da "BBB"den "BBB-"ye çekildiği aktarıldı. Açıklamada, 'Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ülkenin bankacılık sisteminin büyük bir kısmı da dahil olmak üzere güçlü uluslararası yaptırımlara yol açtığı' belirtildi.





'Yaptırımların ekonomik ve dış ticaret faaliyetleri ile yurt içi yerleşiklerin güveni ve finansal istikrar üzerinde önemli doğrudan ve ikincil etkileri olabileceğine' dikkat çekilen açıklamada, 'jeopolitik gerilimlerin özel sektör güvenini aşağı çekerek büyüme üzerinde baskı yaratmasının beklendiği' ifade edildi. Açıklamada, jeopolitik çatışmanın evrimi ile mevcut kısıtlamaların nihai ekonomik ve finansal yansımalarının yanı sıra ek yaptırımlara ilişkin belirsizliğin yüksek olduğu belirtildi.





Öte yandan S&P, Ukrayna'nın da uzun vadeli döviz ve yerel para cinsinden kredi notunun "B"den "B-"ye düşürüldüğünü açıkladı. Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırısının Ukrayna'nın ekonomik büyümesi, finansal istikrarı, dış konumu ve kamu maliyesi için risk oluşturduğu ifade edildi.





Ayrıca bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings de Ukrayna'nın uzun vadeli yabancı para ihraççı temerrüt notunu "B"den "CCC"ye düşürdüğünü duyurdu.







