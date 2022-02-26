HDP mitingindeki bombalı saldırı davasında bir 'derin devlet' klasiği

7'Sİ AMİR 14 POLİS YARGILANDI





CEZALARI BOZULDU





SORUMLULUK BELEDİYE YÜKLENDİ





DURUŞMA 1 MART'TA







Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, HDP mitingine yönelik bombalı saldırıyla ilgili “Görevi kötüye kullanmak”tan yargılanan 14 polisten 4’üne verilen hapis cezasını bozdu. Kararda, patlamanın sorumluluğu çöpleri toplamadığı öne sürülen belediyeye yüklendi.HDP’nin 5 Haziran 2015 tarihinde Diyarbakır İstasyon Meydanı’nda düzenlediği mitinge yönelik DAİŞ’li Orhan Gönder tarafından gerçekleştirilen ve 4 kişinin hayatını kaybedip, 210 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili yargılanan polislere verilen hapis cezaları, üst mahkemece bozuldu. Saldırının faili olan Orhan Gönder, 2014 yılından itibaren “Terör nitelikli kayıp şahıs” olarak aranmasına rağmen planladığı bombalı saldırıdan 3 gün önce kente gelip bir otele yerleşti. Asker kaçağı olmasından kaynaklı sisteme iki uyarı düşmesi üzerine hakkında sadece bir kez işlem yapılan Gönder, yine Kaçakçılık, İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı (KİHBİ) sistemi üzerinden ayrıca sorgulama yapılmadığı için iki gün boyunca keşif yapıp, miting günü bombaları yerleştirdi. Alanda yapılan aramada bu bombaların polislerce fark edilmemesi sonucunda da saldırı gerçekleşti.Ömer Çelik’in Mezopotamya Ajansı’nda yer alan haberine göre, saldırıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 2017 ve 2019 yıllarında yürütülen iki ayrı soruşturma sonucunda 7’si amir 14 polis hakkında “Görevi kötüye kullanma” suçundan kamu davaları açılıp, daha sonra bu davalar birleştirildi. Dosyaya bakan Diyarbakır 14. Asliye Ceza Mahkemesi, yapılan yargılama sonucunda 8 Ekim 2021’de davayı karara bağladı. Mahkeme, mağdur avukatlarının “Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi suçu” ve “Taksirle yaralama suçu”ndan cezalandırılmalarını talep ettiği sanık polislerden 4’üne 2 ay 15 gün hapis cezası verip, bu cezaları erteledi. Diğer 10 sanık polis hakkında ise beraat kararları verildi.Hapis cezası verilen sanık ve mağdur avukatları, bu kararlara karşı üst mahkemeye ayrı ayrı itirazda bulundu. Yapılan itirazları değerlendiren Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, 1 Şubat 2022 tarihinde aldığı kararla, sanık 4 polise verilen 2 ay 15 günlük hapis cezalarını bozdu.Üst mahkeme, aldığı kararda olayın yaşanmasının sorumluluğunu sanık polisler yerine, çöpleri toplamadığı ileri sürülen belediyeye yükledi. Mahkeme, aldığı kararın gerekçesinde, “Somut olayda, dosya kapsamı itibariyle sanıkların ihmal kastı bulunduğu iddia edilen söz konusu patlamanın münferit bir terör eylemi olduğu ve olaydan önce herhangi bir ihbar ya da istihbari bir bilginin yetkili makamlara iletilmediğinin dosya kapsamından anlaşıldığı, dolayısıyla olayın öngörülemez nitelikte olduğunda kuşku yoktur. Belediye Kanunu’nun 14, 15 ve 67. maddelerindeki düzenlemeler uyarınca çöp toplama hizmeti ve yükümlülüğünün belediye teşkilatına ait olduğu, olay günü ile ilgili olarak güvenlik tedbiri anlamında miting yapılan yerdeki tüm çöplerin mitingden önce alınması/toplanması, çöp torbası/bidonu veya konteynırlarının boş olması ve miting bitene kadar da belediye yetkilileri tarafından anlık çöp toplama ile boş tutulması gerektiği değerlendirilmiştir. Ancak dosya kapsamı itibariyle bu yönde hizmet olmadığı, çöplerin toplanmadığı, yargılamaya konu olayda da el yapımı bombanın çöpler arasına kamufle edildiği anlaşılmaktadır. Buna rağmen sanıkların olay günü ile ilgili olarak önleyici kamu görevinin gereklerini yerine getirerek çöp bölgesini kontrol ettikleri, ancak özel kamuflaj değerlendirmesi ile bırakılan bombayı fark edemedikleri” şeklinde bir değerlendirmeye gitti.Yine “Çöp alanına bırakılan bomba düzeneğinin yetkililerin şüphesini çekip çekmeyeceği tartışılabilir ise de olay günü diğer çöplerin belediye hizmetlileri tarafından toplanmaması düşünüldüğünde, sanıkların bu nedenle sorumlu tutulamayacağı” gerekçesine sarılan mahkeme, beraat etmeleri gerektiğini savunduğu 4 polis hakkında hapis cezalarını bozdu.Bu karar doğrultusunda dava dosyasının geri gönderildiği Diyarbakır 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi, yeniden yargılama için 1 Mart tarihini belirledi.