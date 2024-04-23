Samanyolu Haber /Dünya / BM'den Gazze'deki toplu mezarlar için soruşturma çağrısı /23 Nisan 2024 00:49

BM'den Gazze'deki toplu mezarlar için soruşturma çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, Gazze'deki toplu mezarlara ilişkin haberlerin çok endişe verici olduğunu söyledi. Ayrıca Dujarric, mezarların bulunduğu alanlarda kapsamlı ve bağımsız soruşturma yapılması gerektiğini bildirdi.

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Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şifa Hastanesinin ardından Nasır Hastanesinde de toplu mezarlar bulunduğuna ilişkin haberlerin sorulması üzerine Dujarric, "Haberler çok endişe verici." dedi.

Mezarların bulunduğu alanların kapsamlı ve bağımsız şekilde soruşturulması gerektiğinin altını çizen Dujarric, aynı zamanda bunun ateşkese neden ihtiyaç olduğunu da açık şekilde gösterdiğini söyledi.

Dujarric, insani yardım çalışanlarına daha fazla erişim sağlanması, hastanelerin korunması ve esirlerin serbest bırakılması gerektiğine tekrar dikkati çekti.

İsrail ordusu, 4 aylık karadan işgal sürecinin ardından 7 Nisan'da Han Yunus'tan çekilmişti.

Çekilmeyle kentte toplu mezarlar bulunmaya, evlerin enkazından ve yol kenarlarından cesetler toplanmaya başlanmıştı.
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