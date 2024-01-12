Samanyolu Haber /Dünya / Boeing hakkında soruşturma başlatıldı /12 Ocak 2024 01:40

Boeing hakkında soruşturma başlatıldı

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), geçen hafta 737 MAX 9 uçağının gövdesinden uçuş sırasında bir parçanın kopması olayıyla ilgili Boeing hakkında bir soruşturma yürüttüğünü açıkladı.

SHABER3.COM

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, söz konusu olayın asla gerçekleşmemesi gerektiği ve bir kez daha yaşanamayacağı vurgulandı.

Boeing'in ürünlerini FAA düzenlemelerine uygun olarak güvenli bir şekilde çalıştırabilecek durumda olup olmadığının belirlenmesi için soruşturma yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, soruşturmanın resmi olarak şirkete bildirildiği aktarıldı.

Açıklamada, soruşturmanın Boeing 737 MAX 9 uçağının gövdesinden uçuş sırasında bir parçanın kopması ve sonrasındaki ek uyuşmazlıkların bir sonucu olduğu ifade edildi.

Boeing'in üretim uygulamalarının, yüksek güvenlik standartlarına uygun olması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, şirkete gönderilen mektup da paylaşıldı.

Açıklamada, Boeing 737 MAX 9'un yeniden hizmete başlayacağı zamanı yolcuların güvenliğinin belirleyeceğine işaret edildi.

UÇAĞIN GÖVDESİNDEN PARÇA KOPMUŞTU

ABD'de Alaska Hava Yollarına ait "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağı, 5 Ocak akşamı havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yapmıştı.

Oregon'dan Kaliforniya'ya giden uçak kalkıştan yaklaşık 35 dakika sonra acil iniş yapmak zorunda kalırken, gövdeden bir parçanın koptuğu bölümde yolcu bulunmadığı bilgisi verilmişti.

Alaska Hava Yollarından yapılan yazılı açıklamada, uçağın 171 yolcu ve 6 kabin görevlisiyle güvenli şekilde indiği kaydedilmişti.

Açıklamada, "737 MAX 9" tipi 65 uçağın incelenmesi için geçici olarak kullanım dışı bırakılacağı belirtilerek, incelemelerin birkaç gün süreceğinin tahmin edildiği bildirilmişti.

FAA, Boeing 737 MAX 9 uçaklarının, operatörler gerekli denetimleri tamamlayana kadar uçurulmayacağını duyurmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Boeing hakkında soruşturma başlatıldı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:13:49