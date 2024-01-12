Boeing hakkında soruşturma başlatıldı

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, söz konusu olayın asla gerçekleşmemesi gerektiği ve bir kez daha yaşanamayacağı vurgulandı.



Boeing'in ürünlerini FAA düzenlemelerine uygun olarak güvenli bir şekilde çalıştırabilecek durumda olup olmadığının belirlenmesi için soruşturma yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, soruşturmanın resmi olarak şirkete bildirildiği aktarıldı.



Açıklamada, soruşturmanın Boeing 737 MAX 9 uçağının gövdesinden uçuş sırasında bir parçanın kopması ve sonrasındaki ek uyuşmazlıkların bir sonucu olduğu ifade edildi.



Boeing'in üretim uygulamalarının, yüksek güvenlik standartlarına uygun olması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, şirkete gönderilen mektup da paylaşıldı.



Açıklamada, Boeing 737 MAX 9'un yeniden hizmete başlayacağı zamanı yolcuların güvenliğinin belirleyeceğine işaret edildi.



UÇAĞIN GÖVDESİNDEN PARÇA KOPMUŞTU



ABD'de Alaska Hava Yollarına ait "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağı, 5 Ocak akşamı havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yapmıştı.



Oregon'dan Kaliforniya'ya giden uçak kalkıştan yaklaşık 35 dakika sonra acil iniş yapmak zorunda kalırken, gövdeden bir parçanın koptuğu bölümde yolcu bulunmadığı bilgisi verilmişti.



Alaska Hava Yollarından yapılan yazılı açıklamada, uçağın 171 yolcu ve 6 kabin görevlisiyle güvenli şekilde indiği kaydedilmişti.



Açıklamada, "737 MAX 9" tipi 65 uçağın incelenmesi için geçici olarak kullanım dışı bırakılacağı belirtilerek, incelemelerin birkaç gün süreceğinin tahmin edildiği bildirilmişti.



FAA, Boeing 737 MAX 9 uçaklarının, operatörler gerekli denetimleri tamamlayana kadar uçurulmayacağını duyurmuştu.