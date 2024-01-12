KHK TV’ye tazminat: BTK’nın keyfiliğini halk ödeyecek

Bold Medya'da yer alan habere göre 15 Temmuz sonrası AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) on binlerce kamu personeli işten atıldı. Bir çok özel işletme de KHK’larla kapatılarak çalışanları işsiz bırakıldı.



Mahkeme kararı gibi uygulanan KHK’larla milyona yakın insanın da pasaportları iptal edilerek seyahat özgürlükleri engellendi.



Tüm bu haksızlıkların yaşandığı dönemde, bazı KHK mağdurları kendileri gibi hakları ihlal edilenlerin sesi olabilmek için KHK TV’yi kurdu.



Kuruluşundan kısa bir süre sonra mağdurlar için yaptığı çalışmalarla Saray’ın da dikkatini çeken KHK TV’nin kapatılması için Bilgi Teknolojileri Kurumu’na (BTK) talimat verildi.



Cumhurbaşkanlığından gelen talimatı mahkeme kararı olmaksızın uygulayan BTK, KHK TV’ye erişimi engelledi.



5 yıl sonra BTK’yı Anayasa Mahkemesi (AYM) tazminat ödemeye mahkum etti.



Tazminat haberini kanal çalışanlarından gazeteci Ahmet Erkan şu ifadelerle duyurdu: “2019’da yayına başlayan KHK TV kısa süre sonra Cumhurbaşkanlığı’nın talebi üzerine BTK tarafından mahkeme kararı olmaksızın keyfi olarak erişimi engellenmişti. 5 yıl sonra AYM oy birliğiyle hak ihlaline karar verdi ve manevi tazminata hükmetti.”

