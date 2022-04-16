Bomba iddia: AKP milletvekilleri Erdoğan'ı dinlemedi

Deva Partisi Sözcüsü İdris Şahin, TÜİK’ten izin almadan yayınlanan istatistiklere hapis cezası getirecek düzenleme iddiasıyla ilgili çok önemli bir iddiada bulundu.





Düzenleme teklifinin AKP TBMM Grubu’na sunulduğunu söyleyen Şahin, ancak AKPli bazı yöneticilerin “yasanın altına imza atacak milletvekili bulamayız” diyerek, yasayı geri gönderdiğini söyledi.





TÜİK TEKLİFİNE AKP'Lİ İSİMLER İTİRAZ ETTİ

TV5’te Muhammed Vefa’nın sunduğu Ankara Bürosu programına konuk olan Şahin, “Biz bu teklifin olup olmadığını AKP milletvekillerine sorduk var mı böyle bir şey diye. Onlar maalesef sormayın var dediler. Bu AKP grubuna gönderilmiş. Ama AKP grubundan aklıselim birisi demiş ki, bu bir çılgınlıktır. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Siz teklifinizi geri çekin; biz bunun altına imza atacak milletvekili bulamayız. Kamuoyunda ve mecliste biz bunu nasıl anlatırız” ifadelerini kullandı.



