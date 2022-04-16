Samanyolu Haber /Gündem / Bomba iddia: AKP milletvekilleri Erdoğan'ı dinlemedi /16 Nisan 2022 18:44

Bomba iddia: AKP milletvekilleri Erdoğan'ı dinlemedi

Deva Partisi Sözcüsü İdris Şahin TÜİK’ten izin almadan yayınlanan istatistiklere hapis cezası getirecek düzenlemeye AKPli isimlerin itiraz ettiğini öne sürdü.

AKP milletvekilleri Erdoğan'ı dinlemedi mi?

Deva Partisi Sözcüsü İdris Şahin, TÜİK’ten izin almadan yayınlanan istatistiklere hapis cezası getirecek düzenleme iddiasıyla ilgili çok önemli bir iddiada bulundu. 

Düzenleme teklifinin AKP TBMM Grubu’na sunulduğunu söyleyen Şahin,  ancak AKPli bazı yöneticilerin “yasanın altına imza atacak milletvekili bulamayız” diyerek, yasayı geri gönderdiğini söyledi.

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TV5’te Muhammed Vefa’nın sunduğu Ankara Bürosu programına konuk olan Şahin, “Biz bu teklifin olup olmadığını AKP milletvekillerine sorduk var mı böyle bir şey diye. Onlar maalesef sormayın var dediler. Bu AKP grubuna gönderilmiş. Ama AKP grubundan aklıselim birisi demiş ki, bu bir çılgınlıktır. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Siz teklifinizi geri çekin; biz bunun altına imza atacak milletvekili bulamayız. Kamuoyunda ve mecliste biz bunu nasıl anlatırız” ifadelerini kullandı.

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Şahin konuşmasının devamında, şunları kaydetti:

“Böyle bir şey olabilir mi? Yani siz devlet imkânlarıyla bağımsız bir kuruluşun araştırdığı verileri yasaklayacaksın, onlara hapis cezası, şirketse maddi ceza öngören bir teklif sunuyor. Bu teklifi geri çeviriyorlar diyorlar ki; Sayın Nebati aklını başına al. Böyle bir teklifi meclise sunduğun anda Türkiye’de var olan güvensizlik iklimini iki katına çıkartırsın.”
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