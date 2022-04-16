Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna: Harkov'da Rusya bombardımanında 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı /16 Nisan 2022 18:36

Ukrayna: Harkov'da Rusya bombardımanında 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Harkov'un iki ilçesine düzenlenen füze saldırılarında bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

SHABER3.COM

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken, sadece askeri noktalar değil sivil yerleşim alanları da hedef alınıyor. Ukrayna’nın doğusunda bulunan Harkov kentinin Valisi Oleg Sinegubov Rusya'nın saldırıları ile ilgili yaptığı açıklamada, “Ruslar Harkov bölgesinde saldırılarına devam ediyor.

Harkov’un merkez semtlerinden birine yeniden saldırı düzenlendi. Yaralanan 18 kişi hastaneye kaldırılırken, 1 kişi de yaşamını yitirdi. An itibariyle arama kurtarma ekipleri görevinin başında. Şehir sakinlerinden dikkatli olmalarını istiyorum çünkü düşman sivil alanlara saldırılarını artırdı. Hava saldırısı uyarılarını dikkate alın” dedi.

Saldırı ile ilgili açıklama yaparak bölgeden görüntüler paylaşan Ukrayna Acil Durumlar Servisi, “Rus saldırıları nedeniyle 11.36 civarında gelen ihbar üzerine personellerimiz olay yerine sevk edildi. Yönetim binasına isabet eden bomba sonucunda çıkan yangına, 50 personel ve 9 teknik araçla müdahale edildi. Bölgede yaşayanlardan 65’i güvenli yerlere tahliye edildi” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Vali Sinegubov, dün Rusya’nın Harkov’a düzenlediği saldırılarda aralarında 7 aylık bir bebeğin de bulunduğu 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3'ü çocuk 34 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ukrayna: Harkov'da Rusya bombardımanında 1 kişi öldü,... Sonraki Haber >>

AKP milletvekilleri Erdoğan'ı dinlemedi mi?

AKP milletvekilleri Erdoğan'ı dinlemedi mi?

Dekan tartıştığı profesöre kılıç çekti

Dekan tartıştığı profesöre kılıç çekti

Balkondan hırsızın kafasına tabak yağdırdılar

Balkondan hırsızın kafasına tabak yağdırdılar

Erdoğan’ın arşivinden çıkan kartvizit sosyal medyada gündem oldu

Erdoğan’ın arşivinden çıkan kartvizit sosyal medyada gündem oldu

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da bulunan Kıble Mescidi'ne girdi

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da bulunan Kıble Mescidi'ne girdi

Davutoğlu AKP'yi 'yolsuzluk' suçlamasıyla bombaladı

Davutoğlu AKP'yi 'yolsuzluk' suçlamasıyla bombaladı

Kim Yong Un, 'Pembe Kadın'a lüks bir ev hediye etti

Kim Yong Un, 'Pembe Kadın'a lüks bir ev hediye etti

Cevheri Güven, Tayyip Erdoğan'ın gizli kasasını patlattı

Cevheri Güven, Tayyip Erdoğan'ın gizli kasasını patlattı

ABD'de yeni George Floyd olayı: Bir siyahi daha polis tarafından öldürüldü

ABD'de yeni George Floyd olayı: Bir siyahi daha polis tarafından öldürüldü

Hulusi Akar okumadan bir anlaşmayı imzalamış

Hulusi Akar okumadan bir anlaşmayı imzalamış
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:22:39