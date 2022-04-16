Samanyolu Haber /Gündem / Ukraynalı diplomattan Türkiye'ye 'tarafsızlığını boz' çağrısı /16 Nisan 2022 18:25

Ukraynalı diplomattan Türkiye'ye 'tarafsızlığını boz' çağrısı

Ukraynalı bir diplomat Reuters'a, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna krizindeki tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Türkiye'nin izlediği politika tartışma konusu olmaya devam ediyor. İsminin açıklanmaması koşuluyla Reuters'a konuşan Ukraynalı bir diplomat, Ukrayna'nın Türkiye ile çalışmaya devam ettiğini, ancak Türkiye-Rusya ilişkilerini de bir olgu olarak göz önünde bulundurduklarını kaydetti.

'TÜRKİYE YAPTIRIMLARA KATILMALI'
Ukraynalı diplomat, Türkiye'ye hava sahasını kapatma çağrısında bulunarak “Türkiye yaptırımlara katılırsa seviniriz. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri anlıyoruz. Türkiye'yi eleştirmek yerine mümkün olduğunca onunla çalışıyoruz ve olası olmayan bir şey talep etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Diplomat ayrıca, 29 Mart'ta Rus ve Ukraynalı heyetlerin İstanbul zirvesinde bir araya gelidiğine atıf yaparak, “Türkiye, Ukrayna ile Rusya'yı barış görüşmeleri için bir araya getirebilen tek ülke oldu” dedi.

'BOĞAZLARDAN GEÇİŞ DEVAM EDİYOR'
Diplomat, Montrö Sözleşmesi kapsamında Türkiye'nin adımlarına değinerek, “Türkiye, bazı Rus savaş gemilerinin boğazlardan Karadeniz'e geçişini engelledi. Bu sayede Ukrayna, Rus saldırılarına direnen Odessa'yı kurtardı. Bazı Rus gemileri boğazlardan hâlâ geçiş yapıyor. Türkiye'den, Rus gemilerinin Suriye'den Rusya'ya ne getirdiklerini izlemesini istiyoruz” açıklamasında bulundu.
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