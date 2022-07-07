Samanyolu Haber /Gündem / Boris Johnson resmen istifa etti /07 Temmuz 2022 14:44

Boris Johnson resmen istifa etti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Başbakanlık Konutu önünde basın mensuplarının karşısına çıktı. Son dönemde istifa etmesi yönünde hem kurmayları hem de kamuoyunun baskısı altında ezilen Johnson, görevi bıraktığını resmen açıkladı.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bugün beklendiği istifasını açıkladı… Sabah saatlerinde İngiliz medyası Johnson’ın istifa kararı aldığını duyurmuş ve yerine gelecek isimler için de bazı iddialarda bulunmuştu.

24 saat önce istifa etmeyeceğim diyen Johnson, başbakanlık konutu Downing 10 Numara önünde yaptığı açıklamada, “İstifa edeceğim” dedi.

Johnson açıklamasında, “Yeni bir lider seçilmesi kararı açıkça Muhafazakar Parti’nin isteğiydi. Yeni bir lider seçme süreci şimdi başlıyor. Gelecek hafta bir takvim açıklanacak ve yeni bir lider göreve başlayana kadar ben görevde kalacağım” dedi.

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