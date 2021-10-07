Samanyolu Haber /Gündem / Brezilya'da bir evde Nazi döneminden kalma 3 milyon dolarlık eşya bulundu /07 Ekim 2021 13:22

Brezilya'da bir evde Nazi döneminden kalma 3 milyon dolarlık eşya bulundu

Brezilya'da çocuk istismarıyla suçlanan bir kişinin evine baskın düzenlendi. Polis, Nazi döneminden kalma yüzlerce eşya ve silahla karşılaştı.

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Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bir evde, Nazi döneminden kalma yüzlerce eşya ve silah bulundu. Polis, aralarında Nazi üniforması ve madalyalarının da bulunduğu eşyaların yaklaşık 3 milyon dolar değerinde olduğunu açıkladı.



Polis açıklamasına göre eşyalar, çocuklara cinsel istismarla suçlanan 58 yaşındaki bir adamın evinde bulundu. Eve düzenlenen baskında polis, Nazi döneminden kalma 1000'den fazla nesneyle karşılaştı. Evde Nazi üniformaları, dergiler, tablolar, nişanlar, Adolf Hitler'in fotoğrafları, bayraklar ve madalyaların yanı sıra bu döneme ait silah ve cephaneliğin de bulunduğu belirtildi. Bulunan yüksek rütbeli üniformalardan birinin 250 bin euro değerinde olabileceği kaydedildi. 




Evin sahibinin zengin bir yatırımcı aileden geldiği ve elde ettiği mirası bu koleksiyona harcadığı sanılıyor. Davayı yürüten dedektif Luis Armond, ismi açıklanmayan şüpheli hakkında "Zeki ve belagat yeteneği kuvvetli bir adam ama bir Holokost inkârcısı, homofobik, pedofil ve homoseksüelleri avladığını söylüyor. Ben bir doktor değilim bana bir psikopat gibi görünüyor" dedi.  

Zanlının aşırı sağcı ve faşist gruplarla bağlantısının araştırıldığı belirtilirken, 'koleksiyonu'nun bir müzeye verilmesi bekleniyor
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