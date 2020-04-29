British Airways'te 12 bin kişi işten çıkarılacak

Açıklamada, IAG'nin geçen yılın ilk çeyreğinde 123 milyon euro faaliyet karı kaydettiği, bu yılın çeyreğinde ise 535 milyon euro zarar ettiği bildirildi.







Koronavirüs (Covid-19) salgınında etkilenen yolcu talebinin, tekrar 2019'daki seviyelere ulaşılabilmesinin birkaç yıl sürebileceği belirtildi.





Yaklaşık 45 bin kişiyi istihdam eden British Airways, daha önce İngiliz hükümetinin maaş destek programından yararlanarak 22 bin 626 çalışanını izine çıkarmıştı.





IAG bünyesinde British Airways, Iberia, Aer Lingus, Aer Lingus Regional, Iberia Regional, Iberia Express, BA CityFlyer gibi havayolu şirketleri bulunuyor.





Avrupa havacılık sektörünün lideri Airbus, koronavirüs salgını nedeni ile ekonomik sıkıntılar nedeniyle işten çıkarmaların olabileceğini bildirerek, "On binlerce kişi işsiz kalabilir'' açıklamasında bulunmuştu.