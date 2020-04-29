Samanyolu Haber /Sağlık / Amerikalı uzmandan korkutan açıklama: Kötü bir sonbahar gelecek /29 Nisan 2020 10:07

Amerikalı uzmandan korkutan açıklama: Kötü bir sonbahar gelecek

Tüm dünyada 3 milyondan fazla kişinin enfekte olmasına neden olan koronavirüsle ilgili yaz aylarının gelmesiyle vaka sayısında düşüş beklense de uzmanlar salgında “ikinci dalga” uyarısında bulunuyor.

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Salgının en sert vurduğu ülkelerden olan ABD’de 1 milyonu aşkın koronavirüs vakası var. 

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüsle mücadele için oluşturduğu mücadele timinde yer alan Dr. Anthony Fauci’nden salgına ilişkin korkutan açıklamalar geldi.

Fauci, "Eğer koronavirüs tedavi yöntemleri işe yaramazsa, kötü bir sonbahar ile karşı karşıya kalacağız" dedi.

İşletmelerin erken açılmasının ABD’nin son haftalarda elde ettiği başarıyı ortadan kaldıracağını söyleyen Fauci, şu ifadeleri kullandı:

“Bunların erken açılması ABD’yi birkaç hafta önce içinde olduğu krize geri götürür. Böyle bir geri sekme bizi birkaç hafta önce içinde bulunduğumuz aynı gemiye gönderir. Şunu aklımızda tutmamız gerek virüsün geri gelmesi kaçınılmaz  ve hatta asla gitmemesi de.”

Virüse karşı aşı çalışmaları hakkında da konuşan Fauci, “Bilim insanlarının bir aşı bulma konusunda dikkatli bir şekilde iyimserim. Fakat bir aşının ne kadar hızlı geliştirilebileceğine dair bir şey söyleyemem” yorumunu yaptı.

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