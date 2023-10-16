Samanyolu Haber /Dünya / Brüksel alarmda: Silahlı saldırıda ölü ve yaralılar var /16 Ekim 2023 23:30

Brüksel alarmda: Silahlı saldırıda ölü ve yaralılar var

Belçika’nın başkenti Brüksel’de silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az iki kişinin öldüğü belirtilirken yaralıların da olduğu açıklandı.

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Brüksel’de yerel saatle 19.15 civarında turuncu montlu bir kişi, motosikletiyle geldiği Sainctelette Meydanı, d’Ypres ve Ninieme de ligne bulvarları yakınında bir cadde üzerinde rastgele ateş açtı.

Saldırı sonucu iki kişi ölürken yaralılar konusunda net bir açıklama yapılmadı.

Öldürülen iki kişinin İsveç uyruklu futbol taraftarları olduğu belirtildi.


Bir görgü tanığı, saldırganın ateş etmeden önce “Allahu Ekber” diye bağırdığını söyledi.

Saldırının ardından Brüksel'de alarmı seviyesi en yüksek olan 4’e çıkarıldı.

Euro 2024 Elemeleri kapsamında Belçika, kendi sahasında İsveç ile karşı karşıya. Şehirde bu yüzden çok sayıda İsveçli turist olduğu belirtilirken Kral Baudouin Stadyumu’na 5 kilometre mesafede gerçekleştirilen saldırı dolayısıyla maça ara verildi.

Maçı izleyen kalabalığa, stadyumda kalmalarına yönelik çağrı yapıldı.


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