Brüksel alarmda: Silahlı saldırıda ölü ve yaralılar var

Brüksel’de yerel saatle 19.15 civarında turuncu montlu bir kişi, motosikletiyle geldiği Sainctelette Meydanı, d’Ypres ve Ninieme de ligne bulvarları yakınında bir cadde üzerinde rastgele ateş açtı.Saldırı sonucu iki kişi ölürken yaralılar konusunda net bir açıklama yapılmadı.Öldürülen iki kişinin İsveç uyruklu futbol taraftarları olduğu belirtildi.Bir görgü tanığı, saldırganın ateş etmeden önce “Allahu Ekber” diye bağırdığını söyledi.Saldırının ardından Brüksel'de alarmı seviyesi en yüksek olan 4’e çıkarıldı.Euro 2024 Elemeleri kapsamında Belçika, kendi sahasında İsveç ile karşı karşıya. Şehirde bu yüzden çok sayıda İsveçli turist olduğu belirtilirken Kral Baudouin Stadyumu’na 5 kilometre mesafede gerçekleştirilen saldırı dolayısıyla maça ara verildi.Maçı izleyen kalabalığa, stadyumda kalmalarına yönelik çağrı yapıldı.