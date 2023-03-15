Bu adamlar hastane yoğun bakımında yürüyor...

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım servisini sağanak yağmur nedeniyle su bastı. Hastalar başka bir hastaneye sevk edildi. Hastanede klozetlerden su taştığı görüldü.





Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bulunan Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde su baskını yaşandı. Ajansurfa’nın haberine göre Hastanenin -1’nci katında bulunan “Çocuk Yoğun Bakımı” sular altında kaldı. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü hastaların Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiğini duyurdu. Açıklamada, “İlimizde meydana gelen yoğun yağış sebebiyle Şanlıurfa eğitim ve Araştırma Hastanesi -1 katı ‘Çocuk Yoğun Bakımda’ su seviyesi yükseldiği gözlenmiştir. Su seviyesi yükselmeye başladığından itibaren hastaların ivedilikle Mehmet Akif inan Eğitim ve Araştırma hastanesine ambulanslarla sevki gerçekleştirilmiştir Hasta nakli sırasında herhangi bir sağlık sorunu yaşanmamıştır. Yoğun bakımda su tahliye çalışmaları devam etmektedir. Sağlık çalışanlarımız yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuz halindedir.” denildi.









Su baskını amatör kameralara yansıdı ve en hijyenik olması gereken kurumların başında gelen hastanede klozetten dahi suların fışkırdığı görüldü.





VALİ DE HASTANEYE GİTTİ





Öte yandan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan da hastaneye giderek incelemelerde bulundu. Ayhan, “Şanlıurfa Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastane’mizin yoğun bakım servisi şiddetli sağanak yağıştan etkilenmiş olup, serviste tedavi gören hastalarımız başka hastanelere sevk edilmiştir. Bu konuda gerekli tüm tedbirlerimiz alınmıştır.” dedi.