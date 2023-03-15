'Yoksul ülkeler, sağlık çalışanlarını zengin ülkelere kaptırdı'

DSÖ'nün "kırılgan" ülkeler listesine sekiz ülke daha eklendi





"Binlerce sağlık çalışanı tükenmişlik ve depresyon nedeniyle mesleğini bıraktı"





BM sağlık ajansı, hemşirelerin ve diğer sağlık personelinin pandemiden önce de daha iyi fırsatlar için Afrika veya Güneydoğu Asya'nın bazı bölgelerini terk etme eğiliminde olduğunu, ancak bu durumun küresel rekabet kızıştıkça hızlandığını aktardı.DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, "Sağlık çalışanları her sağlık sisteminin bel kemiği ve dünyanın en kırılgan sağlık sistemlerinden bazılarına sahip 55 ülkede yeterli sayıda sağlık çalışanı bulunmuyor. Birçoğu da sağlık çalışanlarını uluslararası göç nedeniyle kaybediyor" dedi.Ghebreyesus, söz konusu durumun özellikle yoksul ülkelerin COVID-19 salgınından kaynaklanan personel kayıplarını bazen aktif işe alımlarla telafi etmeye çalıştıkları zaman ortaya çıktığını, sağlık çalışanlarının giderek daha zengin ülkeleri tercih ettiklerini belirtti.Ayrıca DSÖ'nün 2020'de yayınlanan son listesine sekiz ülkenin daha eklendiği duyuruldu. Bu ülkeler, Komorlar, Ruanda, Zambiya, Zimbabve, Doğu Timor, Laos, Tuvalu ve Vanuatu olarak açıklandı.DSÖ'nün sağlık işgücü departmanı direktörü Jim Campbell de gazetecilere yaptığı açıklamada, DSÖ listesindeki ülkelerin "göç nedeniyle ek bir çalışan kaybı olmadan salgını yeniden inşa etmeye ve toparlanmaya devam edebilmeleri" için güvencelerin önemli olduğunu söyledi.Ayrıca pandemi sırasında dünya genelinde yaklaşık 115 bin sağlık çalışanının Covid nedeniyle hayatını kaybettiğini ancak çok daha fazlasının tükenmişlik ve depresyon nedeniyle mesleğini bıraktığını dile getirdi.