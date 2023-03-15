Silikon Vadisi Bankası’nın iflası küresel piyasaları fena sarstı

Büyük Amerikan bankaları yaklaşık 190 milyar dolar zarar etti. Bölgesel banka First Republic Bank ise yüzde 60'tan fazla değer kaybıyla en ağır darbeyi alan banka oldu.





Amerika'da iki bankanın batmasının yatırımcıların yükselen faiz oranlarının bankalar üzerindeki etkilerine ilişkin kaygılarını körüklediği bir ortamda Euro bölgesi bankacılık sisteminde kredi riskine işaret eden bir gösterge, Temmuz ayı ortasından bu yana en yüksek seviyeye tırmandı.Wall Street'in "korku ölçeri" olarak tanımlanan VIX volatilite endeksi, borsanın bugün daha yüksek açılış yapacağına ilişkin işaretlere rağmen, gece son altı ayın en yüksek seviyesine yaklaştı. Bölgesel Amerikan bankaları, ciddi kayıplar verdikten sonra piyasa açılışı öncesinde olumlu performans sergiledi.Bankacılık devleri Citi, Wells Fargo ve JP Morgan’ın hisselerinde piyasa açılışı öncesi yüzde 1 ila 3 oranında yükseliş yaşandı.Dün dün bir yılı aşkın bir süreden sonra en büyük kaybı açıklayan Avrupa'nın bankacılık endeksi binde 6 değer kaybetti. Kimileri, Euro bölgesi bankalarının daha dirençli olduğu görüşünde.Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's bu durumu, "Avrupa ve Amerika'daki sistemler arasındaki kritik fark, Avrupa bankalarının tahvillerinin daha az, mevduatların daha stabil olması" olarak değerlendirdi.Ancak yatırım bankacılığı firması Credit Suisse'in hisseleri yüzde 4,5 oranında düştü.Dün Silikon Vadisi Bankası'nın İngiltere kolunu satın alan İngiliz HSBC de yüzde 1,4 değer kaybetti.Sistem genelindeki risklere ilişkin kaygıların piyasalarda daha geniş çaplı çalkantıya yol açmasıyla özellikle Japon firmaları başta olmak üzere Asya bankalarının hisselerinde de düşüş gözlendi.Japonya Merkez Bankası, Japon mali kurumlarının SVB'nin batışının yol açtığı riskler dahil dış etkenlerin sebep olduğu kayıpları karşılayacak yeterli sermayeye sahip olduğunu kaydetti.Amerikalı yetkililerin bankalara ilave fon erişimi sağlaması sonrasında Başkan Joe Biden'ın piyasaların ve mevduat sahiplerinin içini rahatlatmak amacıyla yaptığı açıklamalar, yatırımcıların krizin dünya genelinde başkalara da sıçrayabileceği korkularını gidermeye yetmedi.Morgan Stanley Eş Başkanı Edward Pick, "Silikon Vadisi Bankası'nın batışı ve bunu izleyen günlerde piyasanın geneline yansıyan çalkantı, yıllardır paraya kolay erişimin ardından mali şartların dünya genelinde sıkılaşması sürecinin bir parçası" dedi.Pick, "Bu durum, faizlerin yüksek olduğu dönemi normalleştirme yolunda ilerlediğimizden emin olmak için mali şartların sıkılaştırıldığı bir süreç. Ancak sürprizler, tepkiler olabilir" dedi.Yatırımcılar, önümüzdeki hafta toplanacak olan ABD Merkez Bankası'nın (FED) faizleri arttırma konusunda isteksiz olacağı tahmininde bulunuyor. Faiz artış oranlarına ilişkin tahminler de piyasalarda çalkantıya yol açan etkenler arasında.Şu anda yatırımcılar, FED toplantısından faiz artışı kararı çıkmama olasılığını yüzde 50 olarak görüyor. Yatırımcılar ayrıca yılın ikinci yarısında faiz indirimi olabileceğini de tahmin ediyor.Geçen hafta başında FED'in 25 baz puanlık faiz artışı kararı alacağı tahmini ağır basıyor, 50 baz puan artış olasılığıysa yüzde 70 olarak görülüyordu.Yatırımcıların Avrupa Merkez Bankası'nın Perşembe günkü toplantısında para politikasını sıkılaştırma adımlarını daha ılımlı hale getireceğine ilişkin tahminlerinin yükselmesi sonrasında Euro bölgesinde kısa vadele getiriler bir kez daha düştü.İngiltere Merkez Bankası’nın önümüzdeki hafta faiz arttırma politikasında geri adım atma olasılığının yükseldiği tahmin ediliyor.İtalyan Bankacılık Birliği Başkanı Antonio Patuelli, Il Corriere della Sera gazetesine yaptığı açıklamada, SVB'nin batması sonrasında "Avrupa Merkez Bankası'nın faizleri daha da arttırma kararından daha fazlasını düşüneceğini umduğunu" söyledi.Uzmanlar, belirsizliğin mali sektörü olumsuz etkilemeye devam ettiğini, yatırımcıların küçük küresel bankaların sağlığına, daha sıkı düzenlemeler getirilmesi olasılığına ve mevduat sahiplerini hissedarlar pahasına koruma tercihine ilişkin büyük kaygılar taşıdığını söylüyor.Financial Times'ın bugünkü haberine göre SVB'nin batması sonrasında çok sayıda müşteri, mevduatlarını küçük bankalardan JP Morgan Chase ve Citigroup gibi büyük Amerikan bankalarına aktarmak için başvuru yaptı.Başkan Biden, dün yaptığı açıklamada, yönetiminin aldığı acil önlemlerin Amerikalılar'ın Amerikan bankacılık sisteminin "güvenilir" olduğuna inanmasını sağlayacağını, bankacılık sistemine daha sıkı düzenlemelerin getirileceğini söylemişti.Öte yandan SVB'nin yeni CEO'su Tim Mayapoulos müşterilere gönderdiği mektupta, bankanın açık olduğunu ve Amerika içinde her zamanki gibi faaliyetlerine devam ettiğini, önümüzdeki günlerde de uluslararasi işlemlerin başlamasının beklendiğini bildirdi.Federal Mevduat Sigortası Kurumu (FDIC) tarafından SVB'nin başına kayyum olarak atanan federal konut kredisi (mortgage) finansmanı firması Fannie Mae'in eski CEO'su Mayapoulos, "Son birkaç günün müşterilerimiz ve çalışanlarımız için son derece zor geçtiğinin farkkındayım" dedi.Bankacılık düzenlemelerinden sorumlu yetkililer, dün California eyaletinin Santa Clara kentindeki SVB şubesi önünde sıraya giren kaygılı müşterilerin içini rahatlatmaya çalıştı.FDCI yetkilisi Luis Mayorga sırada bekleyen SVB müşterilerine, ”Her zamanki gibi işlemlerinizi yapın. Sizden sadece aşırı yoğunluk nedeniyle biraz zaman istiyoruz” dedi.