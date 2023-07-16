Samanyolu Haber /Gündem / "Bu daha fragman" /16 Temmuz 2023 10:20

"Bu daha fragman"

Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, son günlerde peş peşe sıcaklık rekoru kırılmasıyla ilgili olarak, “Bu daha fragman. Sene sonuna daha 170 gün var ve en az yarısına yakını ‘en sıcak gün’ olacak. Sebebi küresel ısınma ve iklim değişikliği" dedi.

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Prof. Levent Kurnaz, Hürriyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz 3-4 yıldır Pasifik Okyanusu’nun yüzey sularının daha serin olmasına neden olan La Nina (soğuk hava akımı) sebebi ile dünyanın ne kadar ısındığını fark edemedik. La Nina’nın etkisi geçtiğimiz nisanda bitmeye başladı. Bu perdeleyici etki kalktığı için sıcaklıklar birden, hızla yukarı gitmeye başladı. Ama bu daha başlangıç. Yıl sonuna 170 gün var daha ve en az yarısına yakını bir öncekine göre ‘en sıcak gün’ olacak. Bugün dünden dün evvelsi günden, bundan sonra yaşanacak her mevsim bir önceki mevsimden daha sıcak olacak. 50 dereceleri bundan böyle çok rahat görürüz" diye konuştu.

Kurnaz, şunları kaydetti:
“Ve dahası 2024 insanlık tarihinin en sıcak yılı olacak gibi görünüyor. Nereye kadar gidecek bu böyle dedin ya... Bu işin sonu yok! Biz dünyayı ısıttıkça dünyada bizi ısıtmaya devam edecek. Kömür, petrol, doğalgaz kullanıp, atmosfere karbondioksit saldığımız sürece bu iş daha da kötüye gidecek. Daha yolun başındayız. İklim değişikliği-küresel ısınma dediğimiz şey tam da bu. Bir yanda seller diğer yanda aşırı sıcaklar... 15-20 yıldır aynı şeyi anlattığım için bu bana pek şaşırtıcı gelmiyor artık.”
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