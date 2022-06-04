Samanyolu Haber /Gündem / Bu kulis çok konuşulur: 'İktidarla muhalefet arasında erken seçim ve adaylık pazarlığı var' /04 Haziran 2022 13:24

Bu kulis çok konuşulur: 'İktidarla muhalefet arasında erken seçim ve adaylık pazarlığı var'

Gazeteci Deniz Zeyrek, dikkat çeken bir kulis bilgisini aktardı. İddiaya göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli arasında erken seçim ve adaylık konularında sıcak bir temas yaşanıyor.

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Gazeteci Deniz Zeyrek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin arasında 'erken seçim' pazarlığı yaptığını iddia etti. Zeyrek, "Kılıçdaroğlu benim duyduğum kadarıyla ağustos ayında adaylığını resmen açıklamak istiyor ama onun beklentisi de seçim kararını açıklayın ben de adayımızı açıklayayım şeklinde'' dedi.
   
Fox TV’deki Orta Sayfa programında konuşan Deniz Zeyrek dikkat çeken iddialarda bulundu. 

Zeyrek, iktidar ve muhalefet arasında seçim pazarlığı başladığını dile getirdi. Zeyrek, programda "Bir kulis bilgisi vereyim. İktidarla muhalefet arasında bir şey başlamış, 'Kılıçdaroğlu adaylığını açıklasın, MHP de erken seçimi açıklasın' konusunda... 'Bizim adayımız da Cumhurbaşkanı Erdoğan' denilsin ve kasım ayında seçime gidilsin... İktidar ile muhalefet arasında böyle bir diyalog olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı. 

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ağustos ayında açıklayacağını söyleyen Zeyrek, "Kılıçdaroğlu benim duyduğum kadarıyla ağustos ayında adaylığını resmen açıklamak istiyor ama onun beklentisi de seçim kararını açıklayın ben de adayımızı açıklayayım şeklinde" dedi.

KULİS BİLGİSİNİ PAYLAŞTI
Zeyrek, Doğan Şentürk'ün "Kılıçdaroğlu aday olursa erken seçim mi olacak" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Evet, onlar da adaylarını açıklayacaklar eşzamanlı olarak, böyle bir pazarlık var... Siyasetçilerden duyduğum bir bilgi bu." 
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