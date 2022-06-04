Samanyolu Haber /Gündem / Bir yokmuş bir varmış: Erdoğan 'alakam yok' dediği SADAT'la Saray'da görüştüğünü anlattı /04 Haziran 2022 13:02

Bir yokmuş bir varmış: Erdoğan 'alakam yok' dediği SADAT'la Saray'da görüştüğünü anlattı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarihi bir dönüşe daha imza attı. Daha önce CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ziyaretini eleştiren Erdoğan, SADAT ile uzaktan yakından ilgisi olmadığını söylemişti. Erdoğan son açıklamasında ise SADAT ile Saray'da görüşmeler yaptığını anlattı.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kızılcahamam Kampı'nda yaptığı açıklamalar arasında SADAT itirafı dikkatlerden kaçmadı. Daha önce SADAT ile uzaktan yakınan alakası olmadığını ileri süren Erdoğan, bu sefer SADAT ile ilişkilerinin olduğunu söyledi. 

'U' DEĞİL 'O' DÖNÜŞÜ YAPTI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sürpriz bir şekilde İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (SADAT) önüne gitmişti. Kılıçdaroğlu'na çok sayıda CHP'li vekil de eşlik etmişti.

Burada bir açıklama yapan CHP lideri, "Önünde bulunduğumuz SADAT paramiliter bir kuruluştur... Burası terörist yetiştiren bir kurumdur" diye konuşmuştu. Grup toplantısında konuya ilişkin konuşan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu hedef alıp "CHP'nin başındaki zat SADAT'ın önüne baskın yapar gidip benzer zırvaları sıralamıştır. Bu çıkışın suflesinin nereden geldiğini, neyi amaçladığını, niçin şimdi yapıldığını da çok iyi biliyoruz. Başaramayacaksınız" demişti. 

Öte yandan Erdoğan, "SADAT'ın yöneticileriyle, kendileriyle yakından uzaktan hiçbir alakam olmadığı halde bunu adeta bizim şu anda kullandığımız darbeci bir oluşum olduğunu söyleyecek kadar bu başkan terbiyesizleşiyor. Bay Kemal ne dersen ne sen sabahtan akşama yalanla yatıyor, kalkıyorsun. Hiçbir zaman senin dürüstlüğüne şahit olmadık. Bu yalanların yine tutmayacak" ifadelerini kullanmıştı. 

'HİÇ ALAKAM YOK' DEMİŞTİ
Erdoğan Kızılcahamam Kampı'ndaki konumasında ise 'Hiç alakam yok' dediği SADAT olan ilişkilerini kabul etti. Erdoğan 
"SADAT diye bir öcü uydurup, şirketin kurucusu ile evinde konuştuğumuzu söyleyecek kadar hayal alemine dalmış. Ben SADAT'ın kurucusuyla evlerinde bir görüşme gerçekleştirmedim. Böyle bir görüşme yok. Bay Kemal sen yalancısın. SADAT'ın kurucusu denilen tuğgeneral ile göreve getirdikten sonra, benimle çalıştığı süre içerisinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmelerim var ama evinde yok!" dedi. 
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