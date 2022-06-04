Bir yokmuş bir varmış: Erdoğan 'alakam yok' dediği SADAT'la Saray'da görüştüğünü anlattı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kızılcahamam Kampı'nda yaptığı açıklamalar arasında SADAT itirafı dikkatlerden kaçmadı. Daha önce SADAT ile uzaktan yakınan alakası olmadığını ileri süren Erdoğan, bu sefer SADAT ile ilişkilerinin olduğunu söyledi.

'U' DEĞİL 'O' DÖNÜŞÜ YAPTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sürpriz bir şekilde İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (SADAT) önüne gitmişti. Kılıçdaroğlu'na çok sayıda CHP'li vekil de eşlik etmişti.





Burada bir açıklama yapan CHP lideri, "Önünde bulunduğumuz SADAT paramiliter bir kuruluştur... Burası terörist yetiştiren bir kurumdur" diye konuşmuştu. Grup toplantısında konuya ilişkin konuşan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu hedef alıp "CHP'nin başındaki zat SADAT'ın önüne baskın yapar gidip benzer zırvaları sıralamıştır. Bu çıkışın suflesinin nereden geldiğini, neyi amaçladığını, niçin şimdi yapıldığını da çok iyi biliyoruz. Başaramayacaksınız" demişti.





Öte yandan Erdoğan, "SADAT'ın yöneticileriyle, kendileriyle yakından uzaktan hiçbir alakam olmadığı halde bunu adeta bizim şu anda kullandığımız darbeci bir oluşum olduğunu söyleyecek kadar bu başkan terbiyesizleşiyor. Bay Kemal ne dersen ne sen sabahtan akşama yalanla yatıyor, kalkıyorsun. Hiçbir zaman senin dürüstlüğüne şahit olmadık. Bu yalanların yine tutmayacak" ifadelerini kullanmıştı.



