'Bu pazar seçim olsa' anketinde hangi parti ne kadar oy aldı?

MetroPOLL’ün mayıs ayına ilişkin milletvekili seçimleri hakkında yaptığı anketin sonuçları açıklandı. AKP’nin oy oranı ankette yüzde 32,7 olurken; CHP’nin oranı yüzde 22,6 olarak açıklandı. Ankete göre, Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki fark 3 puan seviyesinde.







ANKETE GÖRE MHP BARAJIN ÜSTÜNDE

MetroPOLL Araştırma Şirketi, mayıs ayına ilişkin ‘milletvekili seçimi’ hakkındaki anketin sonuçlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre, kararsızlar ve protesto oylar oransal olarak dağıtıldığında AKP yüzde 32,7; MHP ise yüzde 8 oranında oy alıyor. Ankette Millet İttifakı partilerinden CHP yüzde 22,6; İYİ Parti ise yüzde 15,1 oranında oy alıyor.





HDP’nin oy oranı ise ankette yüzde 13,8 olarak kaydedildi.





Diğer partilerin oy oranı ise şöyle:

ZP: Yüzde 1,8

SP: Yüzde 1,6

DEVA: Yüzde 1,3

YRP: Yüzde 1

MP: Yüzde 0,8

TİP: Yüzde 0,6

Diğer: Yüzde 0,7







