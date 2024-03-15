Bülent Cihantimur, firardan iki hafta sonra ifadeye çağrıldı

İstanbul Eyüpsultan'da ehliyetsiz araç kullanırken ATV sürücülerini ezen, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne yol açan Timur Cihantimur ve onu kaçıran annesi yazar Eylem Tok ABD'de görüntülenmişti. Cihantimur'un güldüğü anlar objektife yansımış, söz konusu kareler gündem haline gelmişti.





Gece yarısı sosyal medyaya kaza sonrası çekildiği öne sürülen bir video yansırken olayda yeni bir gelişme daha yaşandı. Estetik cerrahı Bülent Cihantimur da ifadeye çağrıldı.





Cihantimur'un "şüpheli" sıfatıyla "suçluyu kayırma" suçundan ifadesi alınmak üzere savcılığa çağrıldığı öğrenildi.





MISIR'DAN ABD'YE KAÇMIŞLARDI





Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 tarihinde saat 23.50 sıralarında 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un 34 EEG 06 plaka sayılı araçla seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araçlara çarpması sonucunda bir kişi ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Mart 2024 tarihinde saat 03.50 sıralarında İstanbul Havalimanından Mısır'a çıkış yaptıkları tespit edilen anne Eylem Tok hakkında “Suçluyu kayırma" suçundan ve oğlu T.C hakkında "Bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan aynı gün 2 Mart 2024 tarihinde yakalama kararı çıkarmıştı.







