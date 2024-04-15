Samanyolu Haber /Gündem / Bütçede üç aylık açık 500 milyar lirayı aştı /15 Nisan 2024 11:45

Bütçede üç aylık açık 500 milyar lirayı aştı

Bakanlık verilerine göre; bütçe gelirleri martta 483 milyar 842 milyon lira, giderleri 692 milyar 807 milyon lira olarak hesaplandı. Bütçede martta 208 milyar 965 milyon lira, ocak-mart döneminde de 513 milyar 482 milyon lira açık oluştu.

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Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri martta 483 milyar 842 milyon lira, giderleri 692 milyar 807 milyon lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mart ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, martta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 68,7 artarak 483 milyar 842 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 107,4 artışla 692 milyar 807 milyon liraya ulaştı.

GİDERLER YÜZDE 105,9 ARTTI

Ocak-mart döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 106 yükselerek 1 trilyon 637 milyar 198 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 105,9 artarak 2 trilyon 150 milyar 680 milyon lirayı buldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesinde martta 208 milyar 965 milyon lira, ocak-mart döneminde de 513 milyar 482 milyon lira açık oluştu.
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