Büyükelçilik baskını uluslararası krize dönüştü





Başta ABD ve Brezilya olmak üzere Amerika kıtası ülkeleri Meksika Büyükelçiliği'ne yapılan baskını uluslararası normların "açık ihlali" olarak nitelendirerek kınadı.Tutuklama sonrası Meksika Ekvador ile ikili ilişkilerin askıya alındığını duyurmuş ve Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador hükümeti bu olağandışı diplomatik müdahaleyi ve tutuklamayı "otoriter" bir eylem, uluslararası hukukun ve Meksika'nın egemenliğinin ihlali olarak nitelendirmişti.Cumartesi günü, Latin Amerika ülkeleri Brezilya, Kolombiya, Arjantin ve Uruguay Glas'ın tutuklanmasını sert bir dille eleştirdi.Brezilya hükümeti olayı, yabancı bir elçiliğe bu tür bir baskını yasaklayan uluslararası normların "açık ihlali" olarak kınadı.Brezilya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan ve Brezilya'nın Meksika ile dayanışma içinde olduğunu vurgulayan açıklamaya göre, Ekvador'un büyükelçiliğe yönelik hamlesi "uygulanma gerekçesi ne olursa olsun güçlü bir şekilde reddedilmelidir". denildi.İki ülkenin aralarındaki farklılıkları "uluslararası normlara uygun" şekilde çözmesi gerektiğini vurgulayan ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller da ABD'nin diplomatik misyonları koruyan sözleşmenin "her türlü ihlalini" kınadığını söyledi.Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ise X'te yaptığı bir paylaşımda Latin Amerika'nın "dünyada ilerleyen barbarlığın ortasında uluslararası hukuk kurallarını canlı tutması gerektiğini" savundu.Petro hükümeti yaptığı ayrı bir açıklamada, şu anda tutuklu bulunan Glas için insan haklarına ilişkin yasal koruma talep edeceğini belirtti.Yolsuzluktan iki kez hüküm giyen Glas, geçen aralıkta Meksika'nın Kito Büyükelçiliği'ne sığınarak siyasi sığınma talebinde bulunmuştu. Bu talebi Meksika tarafından cuma günü kabul edildi.Kabul kararının ardından devreye giren Ekvadorlu yetkililer elçiliğe girmek ve Glas'ı tutuklamak için Meksika'dan izin istemişti. Fakat bu talebe olumsuz yanıt verilmişti.