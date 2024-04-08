İsrail askerlerinin ne kadarını Gazze'den çekti?

İsrail ordusu, bir tugay hariç tüm kara birliklerini Gazze Şeridi'nin güneyinden çektiğini duyurdu.



İsrail ordu sözcüsü pazar günü yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güney kısmında bulunan asker sayısının azaltıldığını söyledi. Sözcü, bir tugay hariç bütün askeri birliklerin güneyden çekildiğini söyledi.



Birkaç bin kişiden oluşan bir tugay bölgede kalırken Refah kentine İsrail'in yapmayı planladığı saldırının gecikip gecikmeyeceği belli değil.



Çekilmenin nedenine dair detay verilmezken, Mısır'ın başkenti Kahire'de ateşkes görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.



CIA direktörünün yanı sıra, Katarlı arabulucular da Mısır'da görüşmelere katılıyor.