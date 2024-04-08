Güneş tutulması en iyi nasıl izlenebilir?

Avrupa'da ise bu kez tam bir tutulma ya da 2026'ya kadar benzer bir başka tutulma görülemeyecek. Ancak İrlanda ve Birleşik Krallık'ta yaşayanlar için hava açık kalırsa pazartesi akşamı kısmi tutulma izlenebilecek.





Tutulma, ne kadar batıya gidilirse o kadar uzun süre görülebilecek ve İrlanda'nın batı kıyısının en uzun manzaraya sahip olması bekleniyor.

NASA farklı tutulma şehirlerinden canlı yayın yapacak

Bu yıl meydana gelecek iki Güneş tutulmasından ilki 8 Nisan'da Meksika, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) doğu bölgeleri ve güneydoğu Kanada'dan görülebilecek.Ay'ın, Dünya ile Güneş arasından geçmesiyle oluşan Güneş tutulmalarının yanı sıra 2024'te gökyüzünde 2 Ay tutulması, 4 süper Ay, 12 dolunay ve 10'dan fazla gök taşı yağmuru görülecek, yıl boyunca bazı gezegenler teleskop olmaksızın izlenebilecek.8 Nisan'daki tam Güneş tutulması olmasa da senenin ikinci ve son Güneş tutulması Türkiye'den de çıplak gözle (ya da koruma gözlükleri ile) takip edilebilecek.Tutulmanın gerçekleşeceği güzergahta bulunmayanlar ya da bulutların görüşü engellemesi durumunda ise tam Güneş tutulmasını yine de internetten izleyebilirsiniz.NASA, saat 20:00 TSİ'den başlayarak, çeşitli şehirlerden çevrimiçi olarak ve NASA TV'de birkaç saatlik canlı yayın sunacak.Tutulma sırasında küçük roketler Virginia'daki Wallops Adası'ndan bilim araçlarıyla birlikte atmosferin iyonosfer olarak bilinen uzayın kenarına yakın elektrik yüklü kısmına fırlatılacak.Exploratorium müzesi, Junction, Texas ve Torreon, Meksika'dan güneşin canlı teleskop görüntülerine yer verecek.Maine Üniversitesi'nden araştırmacılar ve öğrenciler stratosferden canlı yayınlanacak bir deney için yüksek irtifa balonları fırlatacak.