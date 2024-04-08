İsrail'in Gazze katliamında korkunç bilanço: Ölüm, yıkım ve açlık

Savaşta can kayıpları

Hamas ve İslami Cihad 7 Ekim'de 250'den fazla İsrailliyi rehin aldı. Bunlardan bir kısmı ilk ateşkes anlaşmasında serbest bırakıldı. Tell Aviv yönetimi 34'ünün öldüğünü söylediği 129 İsrailli halen rehin durumda.

Hamas'ın İsrail'e saldırısıyla 7 Ekim'de başlayan Gazze savaşı bugün yedinci ayına girerken, 33 binden fazla Filistinli ile 260'ı asker bin 200'ü sivil yaklaşık bin 500 İsrailli olaylarda can verdi.İsrail'in ağır saldırıları Gazze'de büyük yıkıma neden olmaya devam ederken Mısır'ın başkenti Kahire'de ateşkes görüşmeleri sürüyor. Ancak geride kalan 6 ay Filistinli çocuklar için felaket oldu. İsrail saldırılarında öldürülenlerin yüzde 70'i kadın ve çocuklardan oluştu.Hastaneleri yerle bir eden İsrail yönetimi, Gazze Şeridi'ne de tam abluka uygulayarak yardımların ulaşmasını engelledi. Uluslararası baskıların ardından Gazze'ye yardımlar ulaşmaya başladı ancak yetersiz gıda nedeniyle 2,3 milyon kişi açlıkla yüzleşiyor.Gazze'de uygulanan şiddet İsrail hükümetine uluslararası alanda giderek artan bir tepkiye neden olurken, ülke içinde de Başbakan Binyamin Netenyahu yönetimine karşı protestolar yapıldı.Tel Aviv yönetiminin en büyük destekçisi Washington ile de ilişkileri gerildi. İsrail'in geçen hafta Tahran'ın Suriye'deki konsolosluk binasına düzenlediği saldırıya İran'ın vereceği potansiyel tepki nedeniyle bölge gergin durumda.İsrail, 1 Nisan'da Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında ABD merkezli gıda yardım kuruluşu World Central Kitchen'ın yedi yardım görevlisini öldürmesi üzerine uluslararası öfke fırtınasıyla karşı karşıya kaldı.ABD Başkanı Joe Biden, perşembe günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı kısa telefon görüşmesinde, şu anda kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olan bölgeye çok daha fazla yardım gönderilmesini talep etti.Biden ayrıca "derhal ateşkes" çağrısında bulundu ve ABD'nin İsrail'e vereceği desteğin, sivil ölümlerin azaltılması ve insani koşulların iyileştirilmesi şartına bağlı olduğunu ima etti.İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da "bu korkunç çatışmanın sona ermesi gerektiğini" söyledi."İsrail'in Hamas teröristlerinden gelen tehdidi bertaraf etme ve savunma hakkının yanında durmaya devam ediyoruz" diyen Sunak, "Fakat Birleşik Krallık'ın tamamı dökülen kan karşısında şoke oldu." ifadelerini kullandı.İsrail'in havadan ve karadan yaptığı ağır saldırılarda ise Hamas yönetimindeki bölgedeki sağlık bakanlığına göre, çoğu kadın ve çocuk en az 33 bin 137 kişi öldü.İsrail ordusu Pazar günü yaptığı açıklamada, Gazze'de dört askerinin daha öldürüldüğünü ve Ekim ayı sonlarında kara operasyonlarına başlamasından bu yana ölü sayısının 260'a çıktığını söyledi.