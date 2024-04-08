Hatay’da 3 bin 389 ölü oy kullanmış!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, “3 bin 389 ölü seçmene oy kullandırıldığını tespit ettik. Geçersiz oyların geçersizlik sebeplerinin yazılmadığını gözlemledik. Tüm bu gerçekleri ortaya koyan 86 sayfalık başvurumuzu biraz önce hukuka teslim ettik. Artık hepimizin şahsi meselesi olan Hatay ve Hataylılar için kendi iradelerine sahip çıkarken onlarla birlikte olduğumuzu hatırlatmanın zamanıdır” dedi.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beraberinde MYK üyeleriyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin açıklama yaptı.



Geçmiş seçimlerde, örneğin 2014’te Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) seçiminde oy sayımındaki elektrik kesintisi ve 2017’deki anayasa değişikliğinde mühürsüz oy pusulalarıyla ilgili geçerli kararı alınmasında, CHP’nin YSK önünde eylem yapmaması tartışma konusu olmuştu. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu liderliği döneminde YSK önünde protesto olmamasına karşın Özgür Özel sosyal medya aracılığıyla “Hatay'ın iradesine sahip çıkıyoruz” diyerek halka çağrıda bulundu. Böylece CHP'deki “değişim” iddiası YSK'ya liderlik düzeyinde ve halkla birlikte tepki gösterilmesi boyutuyla da dikkat çekti.



Özgür Özel'in, yerel seçimler kampanyasında ses tellerinde yaşanan yıpranma nedeniyle küçük bir tıbbi operasyon geçirmesi nedeniyle başta CHP MYK üyeleri açıklamada bulundu. ABB Başkanı Mansur Yavaş da açıklamaya katıldı. Basın açıklaması öncesinde Özel ve CHP yönetimi, YSK Başkanı Ahmet Yener ile 10 dakikalık kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Özel, bu görüşmede Hatay Büyükşehir Belediyesi seçimine ilişkin İl Seçim Kurulu'nca AK Parti'li adayı Mehmet Öntürk'e mazbata verilmesine karşı YSK'ya itiraz dilekçesini sundu.



CHP Genel Sekreteri Böke, Hatay'da 6 Şubat 2023 depremi sonrasında ölü olduğu nüfus kaydına geçmesine 3 bin 389 seçmen adına usulsüz şekilde oy kullanıldığını tespit ettiklerini açıkladı. Kendisi de Hatay-Arsuz’lu Sayek ailesine mensup olan Böke, YSK Başkanı'na teslim ettikleri 86 sayfalık başvuruda madde madde usulsüz oy kullanımlarıyla itirazda bulunduklarını kaydetti. Böke, Hataylıların sandıkta iradesini ortaya koyduğunu kaydederek, “Şimdi de sandıktan iradesinin sayılmasını bekliyor. Biz de hakimlerin, YSK’nın hukuka uygun davranacağına şüphe duymaksızın çağrımızı bir kez daha yineliyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Hatay için ‘Şahsi meselem’ demişti. Genel Başkanımız Genel Başkan olduğu günden itibaren ‘Benim de şahsi meselem’ dedi. Bugün Hatay hepimizin şahsi meselesidir. Türkiye’de hukuk, demokrasi için sandığa giren oyun hakkıyla sayıldığını güvence altına almamız gerekiyorsa, artık Hataylının iradesini korumak tüm Türkiye’nin görevidir. Dolayısıyla bugün burada bir araya gelmiş olan bizler hem hukuka bir çağrı yapıyoruz, hem hukuk için bir hukuki başvuru yapıyoruz. Ama aynı zamanda yarın burada olacak olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Lütfü Savaş, Hatay’daki belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz ve Hataylıları bu demokrasi, hukuk inancı ile hoş geldiniz diyen bir coşkuyla herkesin kucaklamasına ve onları burada karşılamasına da bir davet yapmak için buradayız. Biz inanıyoruz ki Türkiye o sandıktan çıkmış olan mesajın Hatay’da da var olmasını sağlayacaktır. Hataylının iradesini kendi kültürüne sahip çıkan, kendi hakkının korunmasını talep eden bu gücünü var etmek için omuz omuza bugün buradayız. Yarın da hep beraber bu güzel hukuk haberini kutlamak üzere burada bulaşacağımızı umuyoruz” diye konuştu.



CHP: "Süreçte yaşananlar gerçek demokrasiyi yaşatmamızdan kaynaklı"



CHP Genel Sekteri Böke, aday belirleme sürecinde Lütfü Savaş ile ilgili yaşanan “kararsızlık” tablosuna ilişkin eleştirilere de yanıt verdi.



Böke, aday belirleme sürecinde halkın sesini dinlediklerini ve bunun için gerekli kamuoyu araştırması çalışmalarını yaptıklarını işaret etti. Böke, “İlk gün de adayımızın arkasındaydık, sandığa giderken de adayımızın arkasındaydık, bugün de adayımızın arkasındayız. Süreç içerisinde yurttaşlarımızın bize ilettiği farklı talepleri göz önüne almış olmamız, gerçek demokrasiyi yaşatıyor olmamızdandır. Dolayısıyla bugün bizim adayımız olarak bu seçime girmiş olan Sayın Lütfü Savaş’ın, Hatay halkının tercihi olduğu açık olan Sayın Lütfü Savaş’ın Belediye Başkanlığının tescillenmesi yönünde yapılacak her şeyi yapmak konusunda nasıl ki bundan bir gün önce çok netsek, şu anda da aynı kararlılığı gösteriyoruz” diye konuştu.



CHP itiraz süreçlerindeki tutarsızlıkları da hatırlattı



CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi Binici de, “20 sandıkta, sandık kurulu başkanları polis ve zabıtadan oluşmaktadır. Yani kanunun aksine bir sandık kurulu oluşumu söz konusudur. Hatay’da olağanüstü şekilde seçimin iptalini talep ediyoruz” dedi.



Ardından CHP olarak Türkiye genelinde başka yerleşim yerlerindeki seçim kurulu kararlarında haksızlıklar olduğu görüşünü paylaşan Binici, “Örneğin Kayseri Pınarbaşı ilçesinde seçimin iptal kararı, mühürsüz oy torbalarına ilişkindir. Ama aynı şekilde Ardahan Çıldır ilçesinde aynı gerekçeyle yaptığımız başvuru reddedilmiştir. Yine benzer bir olay Kütahya il seçiminde geçersiz oyların sayım gerekçesi Hatay’ın Samandağ ilçesinde yaptığımız başvuruya aynı gerekçe olup, Kütahya sayılırken, Samandağ ilçesi sayılmamaktadır. Biz tüm bunların hepsinin takipçisi olmakla birlikte, kapsamlı, 86 sayfadan oluşan dilekçemizde bu hususları belirttik” dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen de, “İşin sonunda YSK’dan beklentimiz şudur. YSK hakimlerden oluşmaktadır, görevi objektif olmaktır. Dilekçenin hangi partiye ait olduğuna bakmadan ya da ortaya çıkabilecek olan sonucun hangi parti lehine veya aleyhine olduğuna bakmadan objektif şekilde, hukuka uygun karar vermesidir. Demokrasiye uygun karar vermesidir. Fakat bütün bu süreçte, Gaziosmanpaşa’da oylar sayıldı, Gaziosmanpaşa’da geçersiz oylar iki aday arasındaki fark gözetilerek bir sayım kararı verilmişti. Fiilen sayım gerçekleştirildi. Samandağ’da sayım geciktirildi. Mazbata törenleri arasında çifte standart gördük. Örneğin iki aday arasında yüksek fark olan Buca’da mazbata törenleri geciktirilirken YSK henüz dün sabah Hatay İl Seçim Kurulu’na ‘Olağan itiraz süreçleri sonuçlanmadan bir mazbata işlemi yapmayın’ diye yazı yazmış, karar almış olmasına rağmen apar topar mazbata töreninin yapıldığını görmüş olduk. Dolayısıyla bu sürecin çifte standart olmaksızın, çifte standartların çözülmesi yönünde YSK kararı ile devam etmesini diliyoruz” dedi.



YSK önündeki parkta yurttaşlar buluşabildi



Bu arada yurttaşlarca YSK önüne geçilmesine izin verilmedi. Ancak YSK binası önündeki park alanında üst araması yapılarak toplanılmasına izin verildi.



Yurttaşlar, burada “Mustafa Kemal’in askerleriyiz”, “Hak, Hukuk, Adalet”, “Hatay burada dimdik ayakta” sloganlarıyla CHP heyetini bekledi. Burada bazı partililerin yakalarında “Yandaş Seçim Kurulu (YSK)” yazılı kokartlar takılı olması dikkat çekti.



Özel ve MYK üyeleri ise, YSK önündeki açıklama ardından parktaki yurttaşlarla bir araya geldi.



Buradaki yurttaşlara hitaben Böke, “Genel Başkanımız sesinize ses katmak için Türkiye’nin dört bir köşesinde demokrasi diyen, adalet diyen, birliktelik diyen, Türkiye diyen herkesi buluşturmak için adım adım dolaştı. Bu süreç içerisinde sesinden acil ameliyat olmasını gerektiren hastalığa yakalandı. Dolayısıyla öncelikle ben sizler adına kendisine geçmiş olsun dileklerinizi iletiyorum. Bugün hep birlikte biz Genel Başkanımıza ses olacağız” ifadesini kullandı.