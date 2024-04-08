Biden’a 'İsrail’e silah yollama' baskısı

Mektup hem Biden’a hem de Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a hitaben kaleme alındı.



Demokrat Parti’nin önemli isimlerinden Pelosi’nin mektuba imza atması bu düşüncenin parti içinde ağırlık kazandığı anlamına geliyor.



Mektupta, Gazze’deki yardım görevlilerinin yaşamını yitirdiği hava saldırısıyla ilgili olarak Amerika’nın kendi incelemesini yapması isteniyor.



Mektupta, yardım görevlilerine yönelik son saldırı ve Gazze’de kötüleşen insani kriz karşısında silahların İsrail’e transferinin onaylanmasının adaletsiz olacağı kaydediliyor.



Mektuba Pelosi dışında aralarında Demokrat Temsilciler Meclisi üyeleri Barbara Lee, Rashida Tlaib ve Alexandria Ocasio-Cortez’in de bulunduğu 36 Kongre üyesi imza attı.



İsrail ordusu yardım görevlilerinin yaşamını yitirdiği saldırıyla ilgili olarak iki yetkilinin görevlerine son verildiğini, üst düzey komutanların da uyarıldığını belirtmişti.



Başkan Biden da Perşembe günü İsrail Başbakanı Netanyahu’yla yaptığı telefon görüşmesinde İsrail’in sivilleri korumak için daha fazlasını yapması gerektiğini kaydetmiş, aksi takdirde Amerika’nın politikasının değişeceğini söylemişti.



Hamas’ın 1200 kişinin yaşamını yitirdiği 7 Ekim saldırısı sonrası, İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırıları ve kara harekatında 33 binden fazla Gazzeli yaşamını yitirdi.



Gazze’de yaşayan 2,3 milyon Filistinli’nin nerdeyse tamamı evlerini terk etmek zorunda kaldı.



Bölge enkaz yığınına dönüştü.



İsrail’e soykırım suçlamaları yöneltildi.



Birleşmiş Milletler Gazze’nin açlığın sınırında olduğu uyarısını yaparken, açlığın Mayıs ayında bölgenin kuzeyinde gerçekleşebileceği, Temmuz ayında da bütün bölgeye yayılabileceği belirtiliyor.