Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'le İran arasında savaş ihtimali artıyor mu? /08 Nisan 2024 06:13

İsrail'le İran arasında savaş ihtimali artıyor mu?

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ülkesinin İran’la her türlü senaryoyu idare etmeye hazır olduğunu belirtirken, İran İsrail temsilciliklerinin artık güvende olmadığını kaydetti.

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1 Nisan’da İranlı generaller Şam’da düzenlenen hava saldırısında yaşamlarını yitirmişti.

İsrail olay sonrası herhangi bir misillemeye karşı alarmda.

Gallant da bu açıklamasını üst düzey askeri yetkililerle yaptığı “operasyon durum değerlendirmesi” sonrası yaptı.

Gallant’ın ofisinden yapılan açıklamada, Gallant’ın İran’la ilgili herhangi bir senaryo karşısında savunma hazırlıklarının tamamlanması gerektiğini belirttiği kaydedildi.

İran, Şam’da İsrail’in gerçekleştirdiğinden şüphelenilen hava saldırısında yedi Devrim Muhafızları üyesinin ölmesinin ardından karşılık vereceğini açıklamıştı.

İsrail saldırının ardında olduğunu teyit etmiş değil.

Bölgedeki Amerikan güçleri de alarm durumunda.

Bu gelişmeler yaşanırken İran’dan gelen bir açıklama gerilimi daha da artırmış durumda.

Üst düzey İranlı bir yetkili, İsrail temsilciliklerinin bundan böyle güvende olmadığını belirtti.

İran Dini Lideri Hameney’in danışmanlarından Yahya Rahim Safavi’den geldi bu açıklama.

İran’ın Şam’daki temsilciliğini hedef alan saldırıda yaşamını yitirenler arasında Devrim Muhafızları’nın üst düzey bir yetkilisi de bulunuyordu.
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