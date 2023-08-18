Samanyolu Haber /Gündem / Can Ataklı’ya soruşturma /18 Ağustos 2023 21:54

Can Ataklı’ya soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Korkusuz Gazetesi Yazarı Can Ataklı hakkında 18 Ağustos'ta sosyal medyadan yaptığı paylaşım sebebiyle 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' iddiasıyla resen soruşturma başlatıldığı açıklandı.

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Korkusuz Gazetesi yazarı Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

* “Sosyal medyada yayınlanan paylaşımlar sebebiyle yapılan açık kaynak araştırmalarında; gazeteci- yazar Can Ataklı tarafından 18.08.2023 tarihinde sosyal medyada yayınlanan bir videoda Sincan Belediyesi’nin ‘Bebek Kütüphanesi ve Yenikent Anne-Çocuk Oyun Evi’nde’ çocuklara yönelik eğitim etkinlikleriyle ilgili sözleriyle halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik edici paylaşım yapıldığı tespit edilmekle; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 160’ıncı maddesi uyarınca işin gerçeğinin araştırılması amacıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216/1 maddesinde düzenlenen halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan resen soruşturma başlatılmıştır.”
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