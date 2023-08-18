Samanyolu Haber /Spor / Paris Saint-Germain’de flaş Kylian Mbappe gelişmesi /18 Ağustos 2023 21:51

Paris Saint-Germain’de flaş Kylian Mbappe gelişmesi

Sezon başı hazırlık turnuvası öncesi kadro dışı bırakılan Paris Saint Germain'in yıldızı Kylian Mbappe ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris-Saint-Germain’in (PSG) yarın Toulouse ile oynayacağı lig maçının kadrosunda, yıldız oyuncu Kylian Mbappe’ye yer verildi.

PSG’nin sezon öncesi Japonya ve Güney Kore’de katıldığı hazırlık turnuvası öncesinde geçen ay A takım kadrosundan çıkarılan ve ligin ilk haftasında 0-0 berabere kalınan Lorient maçında da görev alamayan Fransız forvet Mbappe, yeniden kadroya çağrıldı.

Uzun süre antrenmanlarını bireysel olarak sürdürmesinin ardından hafta başında takımla çalışmalara katılan Fransız yıldız, PSG’nin yarın deplasmanda Toulouse ile karşılaşacağı ligin 2. hafta mücadelesinde, İspanyol teknik direktör Luis Enrique’nin şans vermesi durumunda yer alabilecek.

Fransa basınında yer alan haberlere göre PSG yönetimi, kontratı gelecek sezon sona erecek olmasına rağmen sözleşme yenilemediği gerekçesiyle kadrodan çıkarılan oyuncunun takımda kalmaya ikna edilmesi için sezon sonuna kadar çaba gösterecek.

PSG’nin Barcelona’dan yeni transferi Ousmane Dembele de takımıyla ilk resmi maçına, görev verilmesi halinde Toulouse karşısında çıkacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Paris Saint-Germain’de flaş Kylian Mbappe gelişmesi Sonraki Haber >>

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Ali Koç'tan kendisine seslenen depremzedeye fırça

Ali Koç'tan kendisine seslenen depremzedeye fırça

Soylu'nun mitingine katılanların sayısı gündem oldu

Soylu'nun mitingine katılanların sayısı gündem oldu

Kılıçdaroğlu'ndan "Yiğitlerim" videosu

Kılıçdaroğlu'ndan

Nizamiye’de renkli Ramazan

Nizamiye’de renkli Ramazan

Norveç Başbakanı Hizmet Hareketi gönüllüleri ile bayramlaştı

Norveç Başbakanı Hizmet Hareketi gönüllüleri ile bayramlaştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:43:42