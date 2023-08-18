Samanyolu Haber /Gündem / Şanlıurfa’da kuduz paniği: Hastaneden kaçtı, tarlada yakalandı /18 Ağustos 2023 21:38

Şanlıurfa’da kuduz paniği: Hastaneden kaçtı, tarlada yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale Devlet Hastanesi'nde kuduz teşhisiyle kilitli bulunduğu odadan kaçan Suriyeli Hasan Halil Faras (30) boş bir tarlada ekipler tarafından yakalanarak karantinaya alınırken, vatandaşlar ise paniğe kapıldı.

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre Şanlıurfa Akçakale’ye bağlı Dibat Mahallesi’nde iddiaya göre, Suriye’nin Telabyad kentinde başıboş bir köpeğin saldırısı sonucu yaralanan Hasan Halil Faras, hastaneye kaldırıldı. Kuduz teşhisi konulan Faras, sınır komşusu olan Akçakale Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Burada bir odaya muhafaza için konulan genç, kilitli odanın kapısını açarak, hastanede bir kişinin cep telefonunu alıp kaçtı. Cep telefonu gasbedilen hasta yakınının ihbarı üzerine hastane polisi, güvenlik kamerası incelemesinde cep telefonunu çalan kişinin kuduz teşhisi konulan Hasan Halil Faras, olduğunu tespit etti.



POLİS VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI ALARMA GEÇTİ

Akçakale Devlet Hastanesi’nden kaçan Faras’ı bulmak için polis ve sağlık ekipleri arama çalışması başlattı. Kaçan Faras hastaneye 10 kilometre mesafedeki Dibat Mahallesi’nde boş tarlada bulundu.

Etrafa korkuyla bakan Faras’ın ikna olması için Arapça bilen görevliler çağrıldı. Uzun bir sürenin ardından ikna edilen Faras, özel kıyafetli ekiplerce ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

İlçede panik ve tedirginlik yaratan olay üzerine kuduz hastası Suriyeli gencin temasta bulunduğu kişi veya kişilerin tespit çalışması devam ediyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Şanlıurfa’da kuduz paniği: Hastaneden kaçtı, tarlada... Sonraki Haber >>

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Ali Koç'tan kendisine seslenen depremzedeye fırça

Ali Koç'tan kendisine seslenen depremzedeye fırça

Soylu'nun mitingine katılanların sayısı gündem oldu

Soylu'nun mitingine katılanların sayısı gündem oldu

Kılıçdaroğlu'ndan "Yiğitlerim" videosu

Kılıçdaroğlu'ndan

Nizamiye’de renkli Ramazan

Nizamiye’de renkli Ramazan

Norveç Başbakanı Hizmet Hareketi gönüllüleri ile bayramlaştı

Norveç Başbakanı Hizmet Hareketi gönüllüleri ile bayramlaştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:43:49