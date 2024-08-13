Samanyolu Haber /Gündem / Can Atalay krizi: Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan olağanüstü toplantı çağrısı /13 Ağustos 2024 15:06

Can Atalay krizi: Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan olağanüstü toplantı çağrısı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Genel Kurulu'nu 16 Ağustos Cuma günü Gezi Davası hükümlüsü Hatay Milletvekili Can Atalay'ın durumuna ilişkin olağanüstü toplantıya çağırdı.

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Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay Mİlletvekili seçilen ancak vekilliği hukuksuzca düşürülen Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) "milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğuna" ilişkin kararı sonrası Meclis olağanüstü toplantıya çağrıldı.

BirGün'de yer alan habere göre TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un TBMM Genel Kurulu'nu, Anayasa'nın 93'üncü ve TBMM İçtüzüğü'nün 7'nci maddeleri gereğince, 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 14.00'te olağanüstü toplantı çağrısı siyasi partilere iletildi.

Anayasa Mahkemesi’nin Gezi Davası hükümlüsü Can Atalay'ın TBMM Genel Kurulu'nda Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararı okunarak milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.

Can Atalay ile ilgili kesin bir mahkumiyet kararı içermediği açık olan kararlara yer verilen Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin yazısının TBMM Genel Kurulu’nda okunmasıyla milletvekilliğinin düşmesine yönelik işlem tesis edilerek fiili (de facto) bir durum oluşturulduğu ifade edilen kararda, “Bu fiili durum hakkında Anayasa Mahkemesi’nce karar verilmesi mümkün değildir” denilmişti.

Mahkeme, "Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve Anayasa’nın 85. maddesi uyarınca iptali talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına" hükmetmişti.

Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkında verdiği son kararının ardından CHP, DEM Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, TİP, Demokrat Parti ve EMEP, TBMM'ye sundukları ortak dilekçeyle TBMM'yi 16 Ağustos Cuma günü milletvekilliği düşürülen Can Atalay için olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

Partilerin ortak dilekçesinde, ''Şerafettin Can Atalay’ın bir an önce tahliye edilip, milletvekilliği andını içerek Parlamento’da yerini alması'' istenmişti. AKP'den Can Atalay kararı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 16 Ağustos cuma günü Meclis'i Can Atalay gündemiyle olağanüstü toplantıya çağırdı. AKP kaynakları söz konusu oturuma katılma kararı aldıklarını belirtti.

AYM’nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın TBMM Genel Kurulu’nda Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin kararı okunarak milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararının gerekçesi Resmî

 Gazete’de yayımlandı. AYM, Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğunu açıkladı. NUMAN KURTULMUŞ SAAT VERDİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, muhalefetin olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu'nu Can Atalay için 16 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te toplantıya çağırdı.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine; TBMM Genel Kurulu'nu, Anayasa'nın 93. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 7. maddeleri gereğince, 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 14.00'te toplantıya çağırmıştır" denildi. AKP'NİN KARARI

AKP'nin de oturuma katılma kararı aldığı öğrenildi. Sözcü'ye konuşan AKP kaynakları söz konusu oturuma katılma kararı aldıklarını belirtti. MHP TOPLANTIYA KATILMAYACAK

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, AYM’nin kararının ardından TBMM’deki oturuma katılmayacaklarını belirterek, “Anayasa Mahkemesi yetki alanının dışına çıkarak TBMM’ye ve diğer yüksek yargıya parmak sallamaya devam etmektedir. Bizce teröriste hak ihlali kararı veren bir mahkeme Türk milletinin mahkemesi olamaz, bunun adına da adalet denilemez” demişti.
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