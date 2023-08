Çanakkale yangının üçüncü günü: Bölgede son durum ne?

YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA





Çanakkale'nin merkeze bağlı Damyeri mevkisinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahale sürüyor.Damyeri mevkisinde başlayıp rüzgarın da etkisiyle 15 kilometrelik hatta yayılan yangına havadan ve karadan müdahale yapılıyor.Saha çalışmalarını sürdüren kara ekipleri köylerden, hava araçları ise denizden su takviyesi yaparak yangının söndürülmesi için ilk günden itibaren büyük çaba gösteriyor.Çok sayıda gönüllü de yangın söndürme çalışmalarına destek sağlıyor.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin, açıklamalarda bulundu.Yumaklı, 2 yangının halen devam ettiğini dile getirerek şöyle konuştu:"Gün içerisinde Eceabat'ta bir yangın meydana geldi. Bir vatandaşımızın yapmış olduğu bir kaynak işleminden meydana gelen bir yangın. Maalesef gün içerisinde güçlerimizin bir bölümünü de oraya kaydırmak durumunda kaldık. Daha önce söylemiştik. Bizim Çanakkale merkez yangını da yine bir yerleşim biriminin yanındaki bir araziden çıkmıştı. Yine Eskişehir'deki yangının da bir balya yapma makinesinden çıktığının bilgisini verdi arkadaşlar. Günün sonunda baktığınızda yangınların yüzde 90'ın üzerinde insan kaynaklı olduğunu söylememiz pek de boşuna değilmiş."Vatandaşları orman yangınlarına karşı duyarlı ve dikkatli olmaya davet eden Bakan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bugün dünden daha iyi durumdayız. Çanakkale merkez yangınıyla alakalı hem nem hem sıcaklık hem de rüzgar itibarıyla bütün koşullar düne göre lehimize devam ediyor. Aslına bakarsanız gün içerisinde çok yoğun bir enerjiyle bir mücadelemiz vardı, an itibarıyla o süreçlerin tamamını geçtik. Sadece bizi bir vadinin içerisinde sıkışan bir bölüm itibarıyla zorladı ama arkadaşlarımız da yoğun bir şekilde devam ediyorlar. Gün içerisinde bahsetmiştik. 8 uçak, 30 helikopter, 790'a yakın muhtelif arazöz ve iş makineleri ve 3 bin 100'e yakın personelimizle bu mücadeleyi devam ettirdik. Şu an itibarıyla 4 gece görüş helikopteri ve diğer unsurlar aynı şekilde mücadeleye devam ediyorlar."Yumaklı, daha önce 9 köyün boşaltıldığını, bugün tedbiren 2 köyün daha tahliye edildiğini aktardı.Bu köylerin hiçbiri için herhangi bir tehlike ya da tehdidin söz konusu olmadığını vurgulayan Yumaklı, "Dün öğleden itibaren ve şu an itibarıyla devam eden süreçte en büyük tesellimiz ve memnuniyetimiz elbette herhangi bir can kaybının olmaması. Dumandan etkilenen 7 vatandaşımız var. Yine onlar da tedbiren müşahede altında tutulmaya devam ediyorlar." ifadesini kullandı.Çanakkale-Çan kara yolunun halen ulaşıma kapalı olduğunu dile getiren Yumaklı, "Bu sabahtan itibaren çift yönlü olarak Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatılmıştı, uçakların su alma ve trafiğine engel olmama adına. Saat 22.00 itibarıyla da sabaha kadar Çanakkale Boğazı tek yönlü trafiğe açılmış oldu." değerlendirmesini yaptı.Yumaklı, yangını söndürmek için gün boyu cansiperane mücadele eden herkese teşekkür ederek "İnşallah umuyorum ve diliyorum ki yarın çok daha güzel haberleri sizlere verebilelim. Bu yolda arkadaşlarımızın çalışmaları devam ediyor." dedi.Bir gazetecinin Çanakkale yangınının sebebinin belli olup olmadığını sorması üzerine Yumaklı, "Bunun sebebini henüz tespit edebilmiş değiliz. Başlangıç yeri itibarıyla bu yangının yine bir yerleşim merkezinin yanındaki bir araziden çıktığını tespit ettik ama sebebini henüz tespit edemedik. Onunla ilgili Valiliğimiz ve kolluk kuvvetlerimiz araştırmalarına devam ediyorlar." yanıtını verdi.Olayla ilgili yürütülen soruşturmada yangına, etrafı çitle çevrilen tarlaya demir kapı monte edilmesi sırasında kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımın yol açtığı tespit edildi.Yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan tarla sahibinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.