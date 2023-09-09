Samanyolu Haber /Gündem / Canikligil'in, ‘Çalışanlarınız bu parayla nasıl geçiniyor’ sorusuna verdiği cevap tepki çekti /09 Eylül 2023 13:28

Canikligil'in, ‘Çalışanlarınız bu parayla nasıl geçiniyor’ sorusuna verdiği cevap tepki çekti

YouTube kanalı sahibi İlker Canikligil, çalışanlarına verdiği maaşı açıkladı. Çalışanlarının nasıl geçindiğiyle alakalı bir soru üzerine ise “Benim sorunum değil” cevabını veren Canikligil büyük tepki gördü.

SHABER3.COM

YouTube kanalı sahibi İlker Canikligil'in stajyer ve çalışanlarına verdiği maaşı açıkladıktan sonra ‘nasıl geçindikleriyle’ ilgili bir soru gelmesi üzerine verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu.



Canikligil stajyerlere devletin öngördüğü 3 bin 600 TL artı yemek ücreti, çalışanlara ise 16 bin TL, özel sigorta ve yemek ücreti ödendiğini söyledi.

Bir sosyal medya kullanıcısının, "16 bin TL ile İstanbul'da nasıl geçiniyor normal çalışanlar? merak ettim gerçekten" sorusuna İlker Canikligil ise buna "Benim sorunum değil" şeklinde yanıt verdi.



Canikligil daha sonra “Genel olarak patronlarin ve sirketlerin MUTLAK KOTU olduguna inanan bir suru insan var gordugum kadariyla. Bu sacma bir fikir. Iyi geceler” paylaşımı yaptı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Canikligil'in, ‘Çalışanlarınız bu parayla nasıl... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:37:48