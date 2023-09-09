Canikligil'in, ‘Çalışanlarınız bu parayla nasıl geçiniyor’ sorusuna verdiği cevap tepki çekti

Canikligil stajyerlere devletin öngördüğü 3 bin 600 TL artı yemek ücreti, çalışanlara ise 16 bin TL, özel sigorta ve yemek ücreti ödendiğini söyledi.
Bir sosyal medya kullanıcısının, "16 bin TL ile İstanbul'da nasıl geçiniyor normal çalışanlar? merak ettim gerçekten" sorusuna İlker Canikligil ise buna "Benim sorunum değil" şeklinde yanıt verdi.
Canikligil daha sonra “Genel olarak patronlarin ve sirketlerin MUTLAK KOTU olduguna inanan bir suru insan var gordugum kadariyla. Bu sacma bir fikir. Iyi geceler” paylaşımı yaptı.