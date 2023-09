Dünyadan Fas'a taziye mesajları yağıyor

Fas'ta dün gece saatlerinde meydana gelen yıkıcı depremin uluslararası yankıları sürüyor.



Yüzlerce kişinin ölümüne ve binaların yıkılmasına neden olan şiddetli depremde, Fas'a yönelik uluslararası çapta destek mesajları geldi.



AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X platformundan yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş Fas’ta meydana gelen deprem felaketinden etkilenen tüm Fas halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu zor gününde tüm imkânlarımızla Faslı kardeşlerimizin yanındayız" dedi.



Dışişleri Bakanlığı, "Fas’ın El-Huz bölgesinde meydana gelen depremde can kaybı yaşandığı, çok sayıda kişinin yaralandığı ve depremin ciddi hasara yol açtığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost ve kardeş Fas halkına ve hükümetine başsağlığı; hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, yaraların sarılması için her zaman olduğu gibi her türlü desteği sağlamaya hazırdır" açıklamasında bulundu.



HİNDİSTAN

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, G20 Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Fas'ta meydana gelen depreme dikkat çekerek, "Tüm yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ediyoruz. Tüm dünya kamuoyu bu zor zamanda Fas'ın yanındadır ve onlara mümkün olan her türlü yardımı sağlamaya hazırız" dedi.



RUSYA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fas Kralı 5. Muhammed'e taziye mektubu gönderdi.



Mektupta, "Ülkenizin orta bölgelerinde meydana gelen yıkıcı depremin trajik sonuçları dolayısıyla en içten taziyelerimi lütfen kabul edin. Rusya, dost Fas halkının endişe ve üzüntüsünü paylaşmaktadır. Lütfen kurbanların ailelerine ve dostlarına sempati ve destek mesajlarınızı ve bu doğal afetten zarar gören herkese acil şifalar dileklerimi iletin" ifadeleri yer aldı.



ALMANYA

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, "Fas'tan bize korkunç görüntüler ulaşıyor. Fas halkıyla birlikte korkunç depremin kurbanlarının yasını tutuyoruz. Düşüncelerimiz onlarla ve bu saatlerde gömülü olanları arayan ve çok sayıda yaralının yaşaması için mücadele eden herkesle birlikte" diye konuştu.



FRANSA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Fas'ta meydana gelen korkunç depremin ardından hepimiz şoktayız. Fransa ilk yardım müdahalelerine yardımcı olmaya hazırdır" ifadelerini kullandı.



Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ise, "Gece meydana gelen korkunç depremin ardından Fas ve dostlarımız Fas halkıyla dayanışma içindeyiz. Kurbanlar ve aileleri için şefkatli düşünceler ve yaralılara durmaksızın yardım eden kurtarma ekiplerinin çalışmalarına hayranlık duyuyoruz" dedi.



İSPANYA

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Korkunç deprem karşısında tüm dayanışmamı Fas halkıyla paylaşıyorum... İspanya bu trajedinin kurbanları ve ailelerinin yanındadır" açıklamasında bulundu.



TAYVAN

Tayvan itfaiyesi Fas'a gitmek üzere 120 kişilik bir kurtarma ekibini hazır tuttuğunu ve bu ekibin Tayvan dışişleri bakanlığından talimat alır almaz Fas'a gidebileceğini açıkladı.



BAE

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Fas hükümetine, halkına ve bu trajedinin kurbanlarının ailelerine en içten taziyelerini ve tüm yaralılara acil şifalar diledi.



İSRAİL

İsrail'in Magen David Adom (MDA) sağlık birimi, temsilcilerinin önümüzdeki saatlerde İsrailli bir heyetle birlikte Fas'a gideceğini söyledi.