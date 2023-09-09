Samanyolu Haber /Gündem / Habertürk, Afşin Yurdakul'un neden ayrıldığını açıkladı /09 Eylül 2023 13:59

Habertürk, Afşin Yurdakul'un neden ayrıldığını açıkladı

Canlı yayında ekranlara veda ettiğini duyuran Afşin Yurdakul'un sözleri sosyal medyada gündem oldu. Habertürk TV, Afşin Yurdakul'un kanaldan neden ayrıldığına dair bir açıklama yayımladı.

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2003 yılından beri çalıştığı Habertürk TV’den ayrıldığını hazırlayıp sunduğu HT 360 programında duyuran ünlü ekran yüzü Afşin Yurdakul, “Bu meslek büyük bir kıskaçta, demokrasi olmadan, hukukun üstünlüğü olmadan, ifade özgürlüğü el üstünde tutulmadan nefes alamaz. Nefes aldırmak hepimizin görevi” demişti.

Yurdakul'un bu sözlerinin yorumlara neden olması üzerine Habertürk TV yönetimi, sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yayınladı. Açıklamada Yurdakul'un 'Evlendiği eşiyle birlikte ABD'ye yerleşeceği için' Habertürk'e veda ettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Şikago Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Ufuk Akçiğit ile geçtiğimiz hafta İBB’ye ait Beyaz Köşk’te yapılan nikah töreni ile evlenen Habertürk Tv spikeri Afşin Yurdakul eşiyle birlikte yaşayacağı ABD’ye yerleşeceği için Habertürk’e veda etti.

Nikahını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kıydığı çiftin nikah şahitliğini ise Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay, Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ ve Profesör Daron Acemoğlu yapmıştı. Törene aile üyeleri de katılmıştı.

Habertürk olarak, sevgili çalışma arkadaşımız Afşin Yurdakul’a kurumumuzdaki değerli çalışmaları için teşekkür eder, değerli eşiyle birlikte yeni yaşamlarında ömür boyu mutluluklar dileriz."


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