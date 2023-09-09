Gıda fiyatları dünyada düşüyor, Türkiye'de yükseliyor, peki neden?

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının düştüğünü duyurdu.FAO Gıda Fiyat Endeksi’ne göre ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,1, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 düşüş yaşandı. Bu, endeksteki en büyük düşüşlerden biri olarak kayıtlara geçti. Ağustosta kaydedilen seviyenin aynı zamanda, Mart 2022’de kaydedilen zirvenin yüzde 24 altında olması dikkat çekti.FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi’ne göre dünya ayçiçek yağı fiyatları, küresel ithalat talebinin zayıflamasının da etkisiyle geçen ay boyunca yaklaşık yüzde 8 düştü. Ayçiçek yağında temmuz ayındaki yüzde 12,1’lik keskin yükseliş, ağustosta yüzde 3,1 kadar geriledi.FAO Tahıl Fiyat Endeksi, ağustosta temmuz ayına göre yüzde 0,7 düştü. Uluslararası buğday fiyatları, birçok önde gelen ihracatçının sezonluk arzındaki artış nedeniyle ağustos ayında yüzde 3,8 düştü. Brezilya’daki rekor hasattan elde edilen bol miktarda küresel mısır arzı ve ABD’de hasadın yakında başlayacak olması gibi nedenlerle, uluslararası tahıl fiyatları yüzde 3,4 düşüş kaydetti.FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi’ne göre süt fiyatı temmuz ayına göre yüzde 4 düştü. Tereyağı ve peynir fiyatları da geriledi. FAO Et Fiyat Endeksindeki aylık düşüş ise yüzde 3 oldu.Ağustos ayında artan ise sadece pirinç ve şeker fiyatları oldu. FAO Tüm Pirinç Fiyat Endeksi temmuz ayına göre yüzde 9,8 artarak 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Şeker Fiyat Endeksi ise ağustosta aylık bazda yüzde 1,3 arttı. Bir önceki yılın ağustos ayına göre ise yüzde yüzde 34,1 yükseldi. Küresel gıda fiyatları son bir yılda ilk kez nisan ayında yeniden yükselmiş mayıs ayında tekrar düşmeye başlamıştı. Haziranda da bu düşüş sürerken son iki yılın dip noktasını görmüştü. Temmuzda aylık yüzde 1,3 yükselişin ardından ağustos itibarıyla küresel gıda fiyatları yeniden düşüşe geçti.***Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre gıda fiyatları Ağustos 2020’den bu yana 36 aydır aralıksız artıyor. Pazartesi açıklanan ağustos enflasyon verisine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 58,9, aylık ise yüzde 9,09 oldu. Gıda enflasyonu ise yıllık yüzde 72,86, aylık yüzde 8,48 olarak gerçekleşti. Yeni ekonomi modeli döneminde yıllık gıda enflasyonu ile genel enflasyon arasındaki fark 20 puanı buldu.