Çavuşoğlu'nun 10 büyükelçi açıklaması ne anlama geliyor?

BAKAN DEĞİL DİKTATÖRÜN EMİR ERİ GİBİ
Çavuşoğlu'nun bu açıklaması, Türkiye’nin eski Moskova büyükelçilerinden İyi Partili Aydın Sezgin'in “Dışişleri bir bakanlık değil, Erdoğan’ın sekretaryası” tespitini de haklı çıkarır nitelikte.
Sezgün, “Dışişleri Bakanlığı’nın Erdoğan’ın talimatına direnmesi mümkün değil. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Erdoğan’ı yanlıştan çevirebileceğini, onu ikna edebileceğini düşünmek imkansız. Çünkü Türkiye’de dışişleri bakanı, Erdoğan’ın sekreteri gibi çalışıyor. Erdoğan'ın yaptığı bu korkunç açıklama Türkiye’nin zaten yıpranmış, diktatör ülke, az gelişmiş Afrika ülkesi imajını daha da perçinler. Çünkü böyle 10 büyükelçinin birden istenmeyen adam ilan edilmesine ancak oralarda rastlanır.”