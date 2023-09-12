Çaya 3 ayda dördüncü zam

Çay fiyatlarına üç ay içinde dördüncü zam geldi.





Çaya 8 Haziran’da yüzde 43-45 aralığında, 14 Temmuz'da yüzde 9,8 oranında ve 15 Ağustos’ta yüzde 5 oranında zam yapan Çaykur, bu sabah itibarıyla yüzde 15 oranında bir zam daha yaptı.





Sozcu.com.tr’ye konuşan sektör kaynakları, bu ay itibarıyla yüzde 10 oranında zam beklediklerini, söz konusu zammın ise beklentilerini aştığını aktardı.





SEÇİMLERDEN ÖNCE 10 AY BOYUNCA ZAM YAPILMADI

Çaykur'un en çok tüketilen markası Tiryaki'nin kilogram perakende fiyatı, haziran başında yapılan zam sonrası 97,8 TL'den 141,5 TL'ye çıkmıştı. Bu ürünün fiyatı bugünkü son zamla birlikte 187,1 TL’ye çıkmış oldu.





Böylece seçimlerden önce 10 ay boyunca yeni zamma gitmeyen Çaykur, seçimlerden sonraki 3 ayda dört kez zam yaparak çay fiyatlarında yüzde 90’ın üzerinde artış yapmış oldu.





Çay fiyatlarına 2022 Mayıs’ta yüzde 43 zam yapan Çaykur, 2022 Temmuz’da da iki ayrı zamma gitmişti. Böylece çaya o dönem toplam yüzde 61’i aşan oranda zam gelmişti.





Çaykur bu tarihlerden itibaren 14 mayıs 2023 seçimlerini bitene kadar ise herhangi bir zam yapmadı.





SENE SONUNA KADAR HER AY YÜZDE 10 ZAM BEKLENİYOR

Kaynakların aktardığına göre zammın nedeni ise, akaryakıt fiyatları başta olmak üzere artan maliyetler.





Bir sektör temsilcisi, “Zam yapılmasaydı hem Çaykur hem özel sektör zarar edecekti. Seçimlere kadar hiç zam yapılmaması piyasayı zora soktu. Artan maliyetler nedeniyle zarar edilmemesi için sene sonuna kadar her ay yüzde 10’luk zam beklentisi hakim” diye konuştu.