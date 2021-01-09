Samanyolu Haber /Gündem / Çaykur'u batırsa da genel müdür yapıldı /09 Ocak 2021 14:53

Çaykur'u batırsa da genel müdür yapıldı

Türkiye Varlık Fonu’na aktarıldıktan sonra rekor düzeyde zarar açıklamaya başlayan Çaykur’un tepe yönetimine atama yapıldı. Çay işletmeleri Genel Müdürlüğü’ne ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Çaykur Genel Müdür Vekili olarak görev yapan Yusuf Ziya Alim atandı. Yusuf Ziya Alim, aynı zamanda AKP Rize İl Başkanı İshak Alim’in kardeşi.

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AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla kamuda gerçekleştirilen yeni görevlendirmeler Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer aldı. Erdoğan’ın Çaykur Genel Müdürlüğüne yaptığı atama ise dikkatleri çekti.

Resmi Gazetede yayınlanan kararla Çay işletmeleri Genel Müdürlüğü’ne ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Çaykur Genel Müdür Vekili olarak görev yapan Yusuf Ziya Alim atandı. Çaykur’un vekil müdür olarak görev yaptığı süre içinde Çaykur, zarar açıklamıştı.

Daha önce karda olan ÇAYKUR, Varlık Fonu’na devredildiğinden beri zarar ediyor. AKP Rize İl Başkanı İshak Alim’in kardeşi olan Ziya Alim’in Genel Müdür vekili olarak başkanlık yaptığı ÇAYKUR, 2018 yılında 657 milyon 250  bin lira, 2019’da ise 733 milyon 528 bin lira zarar etti.

KARAR RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu görevden alındı ve yerine Ayşe Ayşin Işıkgece atandı. Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcılığı’na, Osman Yıldız atandı.

ANKARA ÇEVRE MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne Zeliha Sağlam, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığı’na Ayşe Ayşin Işıkgece atandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda açık bulunan Strateji Geliştirme Başkanlığı’na Hasan Basri Alagöz atandı. Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Vedat Çiftçi görevden alındı.

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