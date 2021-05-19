Samanyolu Haber /Gündem / 'Çekirge' şarkısıyla kitlelere ulaşan Oğuz Yılmaz vefat etti /19 Mayıs 2021 21:49

'Çekirge' şarkısıyla kitlelere ulaşan Oğuz Yılmaz vefat etti

“Bas Bas Paraları Leyla’ya” ve “Çekirge” şarkılarıyla ünlenen şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın geçirdiği kalp krizi sonrasında 53 yaşında vefat ettiği belirtildi.

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Ankara şarkıları ile tanınan Oğuz Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucu 53 yaşında hayatını kaybetti.

“Bas Bas Paraları Leyla’ya” ve “Çekirge” şarkılarıyla ünlenen Oğuz Yılmaz'ın albüm hazırlığında olduğu ileri sürüldü. 

Mansur Yavaş'tan başsağlığı mesajı 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: 

"Ankara'nın şarkılarına ses veren sanatçımız Oğuz Yılmaz'ın kalp krizi sonucu vefat ettiğini üzülerek öğrendim. Değerli sanatçımıza Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."



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