Samanyolu Haber /Dünya / Çekya yurt dışına seyahati açtı /24 Nisan 2020 20:14

Çekya yurt dışına seyahati açtı

Koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da sınırlarını kapayan ilk ülkelerden biri olan Çekya, sürpriz bir karara imza attı.

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Çekya hükümeti, ülkedeki COVID-19 vakası sayılarındaki düşüş üzerine, daha önce almış olduğu bazı önlemleri gevşetti.

Artık yurt dışına çıkmak isteyen Çekya vatandaşlarına seyahat izni verilecek. Ancak bu kişilerin Çekya'ya döndüklerinde, koronavirüs taşımadıklarını ispatlamaları gerekiyor. Bunun için de ellerinde son iki hafta içinde alınmış bir rapor bulunması şart koşuluyor.

Çek yetkililer geçen günlere kadar yaptıkları açıklamalarda, 16 Mart'ta kapanan sınırların bir süre daha kapalı tutulacağını belirtiyorlardı. Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman da geçen hafta, sınırların bir yıl kapalı kalması gerektiğini söylemişti.
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